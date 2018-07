Valencia tritura a Alicante

Desde hace muchos años, son muchas las personas (entre ellas yo), que piensan que desde los poderes fácticos de Valencia, se ningunea a Alicante como provincia. Pues bien, en todo lo que tiene que ver con la Xylella Fastidiosa, también está ocurriendo.

La «Comissió Tècnica Xylella Fastidiosa» iba a ser en un principio una mesa de diálogo en la que la Conselleria pusiese al día de todas las novedades y nuevos brotes de Xylella Fastidiosa a las distintas organizaciones agrarias. Sin embargo, lo que en un principio debía ser así, ha degenerado en una mesa de asociaciones afines o paniguadas (o las dos cosas) de la Conselleria mayoritariamente vinculadas a la provincia de Valencia, que se limitan a apoyar, a pies juntillas y sin poner ninguna objeción, la posición de este Departamento de la Administración Autonómica en todo lo que tiene que ver con la bacteria, y a oponerse a aquellas asociaciones (Asaja-Alicante y Coag, en concreto) que están en contra de las barbaridades que está haciendo en este tema y para con los afectados.

Hace unas semanas, en la manifestación convocada por la Federación de Caza en Valencia, los jefes de La Unió y AVA, que iban en la cabecera de la manifestación (les gusta más una pancarta, que a un niño un chupa chup) se llenaron la boca diciendo que sin mundo rural, la despoblación iría a más y los incendios serían más grandes. Sin embargo, a la hora de la verdad, sus proclamas no son más que dos «muletas» en las que se apoya la Consellería para llevar a cabo todos los arranques de algunos árboles afectados y muchos sanos. ¿De verdad alguien se cree que acabar con 54.700 almendros del norte de Alicante no va a incrementar la desertización y los incendios? Tanto arranque y destrucción fulminará la agricultura, el turismo rural, la forma de obtener ingresos de las familias que viven en estas zonas.

¿De qué vamos a vivir? ¿De verdad piensan que con estas medidas unilaterales no aumentará la despoblación? Estas organizaciones coherentes, precisamente, no son. En modo alguno están defendiendo los intereses de los productores alicantinos Y LO SABEN.

¿Alguien entendería que una organización agraria de la provincia de Alicante decidiera las medidas a llevar a cabo en la xufa de Alboraia, o en el caqui de Carlet? Pues AVA, organización de la provincia de Valencia, es una de las que apoyan que se trituren los almendros en el norte de Alicante, no siendo entendible esta posición. Más grave es aún, que el Comité de Gestión de Cítricos (exportadores de cítricos) apoye también las medidas de la Consellería. ¿A alguien le parecería normal que los exportadores de almendras pusieran el precio de los cítricos?

¿Cómo es posible que en un problema que según la Conselleria, solo afecta al almendro de Alicante, no se invite a la mesa a Frutos Secos del Mañán, siendo la cooperativa de frutos secos más importante de España, o al sector turronero? En cambio, sí están representadas las Cooperativas Agro-alimentarias, que no tienen entre sus cooperativistas a ningún productor importante de almendras.

Caso aparte es el que merece la Asociación de Viveristas Asfplant. Estando más que claro que la Xylella ha llegado a España a través de la importación sin control de plantas de otras latitudes, ahora es esta entidad el principal problema para pasar a un plan de contención, ya que éste aumentaría de 5 a 10 km el radio del que no se podrían sacar plantas para vender, y, como bien dice su representante, «un vivero que no vende, es un vivero muerto». ¿Qué es lo que será de los pequeños pueblos del norte de Alicante que serán arrasados? Ya se lo digo, dejarán de ser pueblos.

Lo que a mí me gustaría saber es qué apoyan estas organizaciones en concreto, que se trate a los afectados como a delincuentes, que se les amenace con multas de hasta 3 millones de euros, que se les coaccione con que si se quejan, no cobraran las indemnizaciones irrisorias. ¿Por qué no debemos decir que no se está aplicando bien el protocolo de erradicación, si están triturando los 100 metros de radio desde la parcela, cuando la ley europea dice que es desde el árbol?

Nadie apoya ya la erradicación, excepto la Conselleria y todas las organizaciones agrarias de Valencia. Quiero decirles a estas asociaciones, que es posible que su posición les traiga beneficios cortoplacistas, y a nosotros no, pero, por lo menos, siempre nos quedará la dignidad, cosa que ustedes no conocen.