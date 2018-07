DISTINGUIDOS SABORES

Pianista, no hay camino, se hace camino al tocar. Y arranca el motor del estadounidense Brad Mehldau. La apertura es fácil para él en el proceso de composición. Mueve pieza en el tablero de ajedrez musical, y el juego se complica hasta el final de los temas. Pone toda su atención en los detalles, domina la dinámica y desarrolla la forma de una improvisación con alargada estructura, siguiendo los patrones esenciales del jazz para unir la vanguardia, con su contemporánea visión, y el clasicismo. El piano se suelta el pelo. Siente el apoyo de la gratificante compañía del contrabajo de Larry Grenadier y del baterista Jeff Ballard. Los tres son The Brad Mehldau Trio. Así, el Auditorio de la Diputación de Alicante, en su festival Ritmo 2018, ofreció un nuevo concierto con la gira de estos tres viejos amigos que promocionan Seymour reads the constitutión!, su último álbum hasta la fecha. En él se encuentran composiciones propias del líder Mehldau y reversiones de rock y pop, como pudieron escuchar los aficionados. Spiral, Almost like being in love o el tema que da título a este disco. El pianista controla la arquitectura formal de la música, pero su innovadora sensibilidad, a la que se unen los otros dos instrumentistas, le conduce por la senda de un jazz con armónicas notas para paladares distinguidos. Las teclas trabajan a fondo. La grave sonoridad de las cuerdas cumple ampliamente. Y la sutil batería enseña bien su lustre sin necesidad de grandes efectos, que también explotan más adelante. Todos tienen luz propia. Interactúan, interpelan y escuchamos De-dah, Friends o Ten tune con el lenguaje de Mehldau y de sus compañeros de aventuras pisándole los talones. La imaginación y la destreza no pueden faltar nunca. El melodioso piano se embriaga. La batería de Ballard y el contrabajista Grenadier asumen las correspondientes variantes para enriquecer una actuación que puede resultar algo reiterativa aunque no exenta de altura. Beatrice o Great day, de Paul McCartney. En suma, el pianista sueña y materializa con su sonoridad y singular fraseo. Sin marcar rumbo en el ámbito del jazz, Brad Mehldau aporta renovación, y la partida concluye con victoria.