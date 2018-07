¿Cómo se lo explico, Marzà?

¿Cómo se lo explico señor Marzà? Cómo le explico que en la Comunidad Valenciana el sistema educativo es injusto y hasta perverso. Y si no, señor Marzà, explíqueme cómo le puedo justificar yo a una alumna que acaba la ESO con 9,52 de nota media y vive a cinco minutos del centro concertado donde lleva estudiando desde los 3 años, que no ha conseguido plaza en el aula de Primero de Bachillerato concertado para el curso 2018/2019, porque usted decidió en su día quitarle el concierto. ¿Cómo le explico ahora que su esfuerzo no ha servido para nada?. Ah, por cierto con un 10 en valenciano. Así no, señor conseller, así no se cimenta una sociedad justa.

Afortunadamente y gracias a un esfuerzo extra podrá seguir por la rama privada, y no voy a caer ahora en la demagogia de que también pago impuestos para mantener el sistema público. Pero no Marzá, no me venga con milongas porque no tiene explicación. Desde pequeño, en mi casa, aprendí que lo que se debe premiar es el esfuerzo y su sistema es arbitrario, sectario e injusto. Y, repito, no quiero que me diga que esta alumna de matrícula de honor además, tiene plaza en un centro público. Las normas no se cambian a mitad del partido y eso es lo que ha hecho usted a muchas familias de Alicante y del resto de la Comunidad Valenciana que hoy, al ver las listas de admitidos, se han quedado sin argumentos.

Colegio, por otro lado, en el que con sus decisiones ha creado familias "A" y familias "B" ya que en el próximo curso un tercio de los alumnos seguirá en aulas concertadas, compañeros de esa alumna a la que por sus criterios y caprichos le toca pasar por caja. Afortunadamente, porque a otros compañeros no les tocará otro remedio que buscarse la vida en otro centro. Reflexione o eche una mirada a esos juzgados que un día sí y otro también le tumban sus iniciativas.