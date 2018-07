Intensidad y éxtasis

la renovadora fusión del baterista británico introduce a los espectadores en el rock, el pop, el heavy metal, el funky o el jazz. Corrientes musicales con el sello innovador y las reminiscencias clásicas de esos estilos que maneja Simon Phillips. Ha tocado con Judas Priest, The Who o Mike Oldfield. Su capacidad técnica asombra. Fue él quien introdujo la combinación del doble bombo para sentar bases, definir su sonido y encontrar nuevas percusiones. La batería que utiliza está hecha a la medida del músico, y toda la experiencia acumulada la pone al servicio del concierto. Una conjunción perfecta entre los cuatro de la banda con Phillips al frente, el guitarrista Greg Howe, el bajista Ernest Tibbs y Otmaro Ruiz en los teclados. Lanzan la tela musical de araña al público y atrapan. Se apoyan unos a otros, se pasan el timón y sostienen el electrizante vehículo. El potente baterista cabalga. La sólida guitarra toma las riendas a veces. El bajo sostiene los cimientos y algo más. Y los teclados no se amilanan y aportan lo suyo. Juegan, se estimulan y dan respuestas con sus agitados o melódicos ritmos. Muy intensos predominantemente. Administran bien el protagonismo de cada uno, pero el líder del grupo, Simon Phillips, salta a la vista e invade los oídos de la concurrencia. Las variaciones son imprescindibles, así como la similitud sonora es inevitable y la precisión del cuarteto ofrece sensibilidad musical y emociones. Entre otros temas, todo reside en este Protocol IV, la cuarta parte de un álbum, de 1988, con piezas como Nimbus, Pentangle, Solitaire o All things considered. Generan atmósfera, dinamismo, notas suaves o abrasadoras. Progresivas y rítmicas acumulaciones que nos empujan al territorio del jazz fusión con todas las infinitas posibilidades. Además, la mezcla contiene, en ocasiones, elementos de música clásica y de músicas del mundo para completar la faena de Phillips y sus tres grandes muchachos. Celtic run, Phantom voyage o Azores. Los instrumentos cogen fuerzas y pueden echar humo. Simon exhibe su poder y la batería estalla. Las pistas del sintetizador hacen su tarea. El bajista entra en éxtasis al tocar? Y la creatividad de la improvisación funciona.