Un gran despropósito

Nunca deja de sorprender el Hércules y muy rara vez es para bien. Ahora toca asumir que Paco Peña, leyenda viva del club con 316 partidos y 9 temporadas, se va por la puerta de atrás porque la oferta que le presentaron para trabajar junto a su amigo Portillo es inaceptable, pírrica, e incluso ofensiva. Así se la tomó el interesado y así la veo yo por sus servicios prestados. El asunto tiene muchas vertientes y en niguna salen bien parados los que mandan. Ramírez no quiere pagar de su bolsillo a un ayudante del director deportivo que ya hay. Todos los dedos acusadores van contra el vasco, pero esta vez no tiene justificación lo del otro dueño. Enrique Ortiz (y parte de su familia) acudieron al acto de despedida por todo lo grande realizado a Peña. Y dos días después de aquellos fastos debió quedar cerrada su incorporación. Ahora en Tercera cobrará más de lo que percibía en el Hércules por llevar su brazalete en Segunda B. No se puede hacer peor.