FRANCO HA RESUCITADO

Desenterrar a Franco y llevarlo a un lugar en el que, seguramente, su cadáver será profanado es pretensión que implica asumir riesgos que nadie adoptó en estos muchos años. La resurrección de una extrema derecha inexistente puede ser el precio a pagar

í. Y tras casi medio siglo vuelve a estar presente de forma cotidiana en nuestras vidas merced a una estrategia que tiene poco de ética y mucho de interesada. No hay día en que no aparezca una noticia, en forma de reivindicación, que no sitúe al General en el centro de la actualidad, dando la sensación de que murió ayer, de que el franquismo está vivo e instalado en la sociedad. Nunca en este tiempo se habló tanto de algo que solo es historia. Y hacer presente el pasado atribuyéndolo a quienes son ajenos a esa historia a la vez que se articula un antifranquismo sin Franco pero imputado en su falsa actualidad a organizaciones determinadas, es algo difícil de sostener desde la racionalidad, aunque claramente perverso en sus fines.

Para la izquierda radical y un PSOE desconocido, entre el franquismo y el presente no hay nada y la democracia es una consecuencia directa de aquel régimen. La Transición y la Constitución son franquistas y la democracia parlamentaria y la Monarquía, una derrota de la verdadera democracia, representada por las aspiraciones de ruptura y regreso a la II República que, con enorme desconocimiento, se figura el ideal de las libertades y la convivencia.

Porque eso es lo que hay tras esta cada vez más incontrolada y menos objetiva memoria histórica: un deseo de deslegitimar la Transición e, imitando el régimen republicano, de expulsar al centro derecha de la vida política al entender, volviendo a los errores de hace casi un siglo, que la democracia es privativa solo de la izquierda y del nacionalismo excluyente. De ahí la tendencia a los frentes populares que en nuestro pasado dejaron un reguero de miserias y fracasos cuyo olvido es grave irresponsabilidad.

Desenterrar a Franco y llevarlo a un lugar en el que, seguramente, su cadáver será profanado es pretensión que implica asumir riesgos y que nadie adoptó en estos muchos años. Y los gobiernos anteriores eran, si no más inteligentes, aunque puede que sí, mucho más cultos y, sobre todo, con más sentido de Estado. La resurrección de una extrema derecha inexistente puede ser el precio a pagar; aunque tal vez sea lo que se quiere para confrontar posiciones extremas en un país hasta hace poco moderado y moderno. ¿Por qué no dejar a Franco donde está y enterrar a su lado a Azaña? Paz, piedad y misericordia pedía el que fue presidente de la República.

Anular los títulos nobiliarios concedidos por Franco tiene como objetivo uno más previsible. Se trata de considerar ilícitos aquellos nombramientos para, inmediatamente, atribuir el mismo carácter al Rey Juan Carlos, nombrado sucesor a título de Rey en 1969. Un ataque contra la Monarquía escondido tras una petición que, bajo su apariencia limitada, esconde una agresión directa a la Constitución. Una Constitución que se rechaza y se califica de ilegítima porque la transición a la democracia se hizo de la ley a la ley, no en forma de ruptura, aunque estos progresistas de la nada no sepan que esa ruptura no era querida por los españoles, como lo demuestra el apoyo casi unánime a la Ley para la Reforma Política y el escaso a la abstención propugnada entonces por la izquierda.

Atacar las leyes de amnistía para los franquistas, manteniéndolas para los terroristas, es cuanto menos un sarcasmo que está en la base de un fenómeno casi repugnante cada vez más extendido: el de la glorificación de la banda ETA por un sector importante de la izquierda que la considera antifranquista y ejemplo de lucha. Extender el antifranquismo a los grupos terroristas, al modo que hacia la izquierda hasta bien entrados los ochenta, se está produciendo paso a paso, poco a poco. Un senador socialista ha comparado las ejecuciones franquistas de los años cuarenta con los crímenes de ETA, considerando que estos últimos fueron muchos menos. Una justificación indirecta a modo de atenuante de la banda. Una consecuencia de este antifranquismo de nuevo cuño que sirve para todo. Y no siempre bueno.

Cambiar nombres de calles poniendo en su lugar a los del bando republicano implica el olvido de los crímenes cometidos en aquellos años por una de las partes en conflicto; no fueron privativos de una sola España. Sustituir a los llamados franquistas por los republicanos –nombre que quiere englobar a quienes maltrataron a la República desde dentro-, requeriría analizar las conductas de cada cual en aquellos momentos y escuchar sus voces, que han quedado escritas. Pocos no se lamentaron de sus errores. Que ahora, un siglo más tarde, una parte de las dos Españas redivivas les enmiende sus propios pesares, es digno de reflexión.

Anular las condenas, en fin, de los tribunales franquistas es lógico en tanto aquellos órganos no actuaban conforme a los principios constitucionales de lo que debe entenderse por jurisdicción. Pero, de igual modo debe actuarse con los tribunales populares del otro bando, constituidos por partidos y sindicatos, que tampoco eran compatibles con la Constitución republicana vigente y con la actual, así como los principios y valores democráticos.

Adelante, pero la historia, cuando se remueve tanto y se quiere oficial y parcialmente reescrita, pasa factura, pues en democracia no hay versiones únicas, propias de las dictaduras aunque se revistan de argumentos presuntamente, solo presuntamente éticos.