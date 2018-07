¡Qué empiece la música!

Ha pasado un año y, como el que no quiere la cosa, ya estamos, otra vez, «preparaicos» para asaltar cuarteles y castillos, dejando patente que la «Festia» -como diría mi compi «barriguero» Joaninasi López-Bas- solo estaba dormida, en plan oso amoroso invernando!. A poco que nos empeñemos en no parar los relojes -¡y eso que mis Almohabenos tienen uno bien hermoso en la plaza donde montan su cuartel!- en «na» estamos «metíos» en harina. Ya hemos «sacao» del armario, «pa que se aireen», chilabas, chalecos, trajes, ghutras y la vestimenta festera «a to for» -que diría mi Armengola´16, Gloria Valero, que está más guapa y radiante que nunca- para desparramarnos por unos días, olvidándonos de las «tontás que nos joden el resto del año». ¡No sólo de pagar la hipoteca vive el hombre! La Armengola´18 - Mercedes Andreu-, acompañada de su Pedro Armengol, y el Alcaide -a saber, mi amigo Paco Escudero- «volverán a pisar las calles nuevamente», como canta Pablo Milanés, y -en teoría, sólo en teoría, porque en la práctica nada cambiará en el pueblo en ese sentido- relegarán a Bascuñana -¡joder, Emilio, estos también te aparcan!- a un segundo plano, porque ellos serán quienes «manden» en la Muy Noble, Leal y Siempre Fiel durante una semana. ¡Menos mal que es una semana, porque si fuesen más días no habría cuerpo que lo aguantase y hablo con conocimiento de causa! ¡Por «sierto», Pepe Vegara, «pedaso» de castillo en la glorieta!.



Mis Almohabenos -a quienes, desde ahora, tengo que sumar los Beduinos Bedawi- me volverán loco -¡un poco más de lo que dicen que estoy!-, pero «bendita locura», porque para no vivir la «Festia» a tope más vale no salir ni al portal de la casa, aunque los años, como aseguraba Miguel de Cervantes, «no pasan en balde» y cada vez cuesta más recuperarse. De todas formas, «palos a gusto no duelen»; ¿verdad Joseico?. Durante estos días «la vida pasa en un momento», como cantan los Aslandticos y Tomasito, por lo que hay que aprovecharla y nada mejor que hacerlo viviéndola al cien por cien, puesto que nunca se sabe dónde estaremos mañana, además de que para eso los «5 Magníficos2, con Paco Tormo de Haro a la cabeza, montaron éste «tinglao», llamado «Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos» y que nosotros, los oriolanos -aunque en mi caso lo soy de adopción-, nos hemos «encargao» de mantener viva.



Durante estos días tendremos que hacer caso a Ricky Martin y cantar lo de «Living la vida loca» y, por supuesto al cubano, nacionalizado mexicano, Pancho Cespedes, con su «Vida loca», pero con mesura, sin hacer excesos que luego se paguen. Ya sabéis lo que cantaba Steve Wonder, «Si bebes no conduzcas». Dicen que, durante una semana, la cosa cambia tanto que hasta nuestros «desgobernantes» se convierten en guerreros -unos alineándose en el bando moro y otros formando parte de las huestes cristianas- para dirimir una «guerra incruenta y festiva», aunque habrá quien, en esta «Orihuela sotánica y satánica», vista «sus mejores galas» para dejar patente quién manda, sin darse cuenta de que, en este tiempo de ocio, asueto y relax, lo que menos importan son las cuitas/rencillas personales o la propuesta de censura y si impulsar una fiesta que busca ser reconocida mundialmente y que cada vez atrae a más gente, tanto nacionales como extranjeros que pasan sus vacaciones en el litoral «vegabajero». Lamentablemente, ¡en estos días, habrá quien «no se quite el traje oficial ni para mear» y se pase «toa» la semana sacando barriga -antes era pecho- pavoneándose por cuarteles y cabilas como si no hubiera un mañana!. ¡Chacho, déjate las tonteQue rías en el retrete de tu casa, relájate y disfruta, que la vida son tres días y dos te los pasas «reguñendo»!. Lo que no me gustaría es que alguien se «vistiese de estúpido» para hacer memeces/sandeces en plan «manada».



¡Qué empiece la música!, como diría el ex presidente Antonio Manuel. ¡Qué la pólvora «sirva» para celebrar, no para aniquilar a nadie! ¡Quién venga a jodernos la Fiesta que se quede en su «keli», porque para eso -para tocar de los «bembembes/webs»- tendrá tiempo el resto del año!. Ahora es momento de disfrutar con « Paquito el Chocolatero» y de los amigos en cabilas y cuarteles. ¡Es el tiempo de Mayte Sánchez, la Sindica portadora de la Gloriosa Enseña del Oriol, de Mercedes Andreu, de Paco Escudero, de los Festeros y Cargos de Honor, de los Embajadores Cristiano, Isidro Hernández, y Moro, Enrique Riquelme, y si no lo entendemos así mal vamos!Eso sí, quienes sean menos festeros que nos perdonen -¡es una semana al año y una semana al año no hace daño!- y en vez de coger un berrinche cada día que se unan a una Fiesta que cada vez está más viva. Este año volveré a recorrer cuarteles y cabilas para perderme entre la gente, amigos que me dispensan su reconocimiento. ¡Hay una cosa que no entiendo, ni entenderé!; ¿será porque me he hecho mayor?. Me refiero a los botellones que montan los chavales en estas fiestas. ¡Coño, que vayan a una comparsa y lo pasarán mejor; doy fe!. Carmona, Eva, Juande, Marian, Alba, Isa, Irene, Rubio, Carrillera, Julito, Martín, Julio Javier, ¿ande andáis?. ¡Qué empiece la música, «súbeme la radio» y «ariba la Festia»!