El Mundial me representa

El Mundial ha alcanzado un estado familiar. Al torneo aún le queda alguna noche épica, pero todos sabemos que empieza a cansar y que lo mejor ya ha pasado. El Mundial ya es como casi todos los grupos que me gustan. El Mundial es como yo. El Mundial me representa.

El Mundial es la única competición que puedes perder varias veces. Solo se gana una vez, pero la puedes perder las veces que haga falta. Hubo quien la perdió dos veces el mismo día, la semana pasada. Primero eliminaron a España y luego a Dinamarca: el peor día de la historia de Ciudadanos



El Mundial también me representa porque ganarlo no es todo. Somos muy de migajas, de asumir males menores. Mi objetivo principal ahora mismo es evitar un FIB con los ingleses campeones del mundo. No pido mucho, que encima en Inglaterra juega gente que ni sabíamos que existía. Si a Trippier le va mal en el fútbol siempre está a tiempo de vender su nombre a alguna web de reserva de hoteles y viajes.



