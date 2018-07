La virtud de la credibilidad

Pocas virtudes pueden destacarse más de las personas físicas, jurídicas y de las sociedades en general que la credibilidad. Cuando se es creíble se reducen las dudas acerca de lo que se puede esperar de alguien. Las personas jurídicas y los colectivos en general dedican una gran cantidad de sus recursos y tiempo a intentar demostrar que son creíbles. Que lo que hacen es verdad y que lo que venden es lo que dicen que venden. Porque la mentira en lo que dices que haces, o lo que dices que quieres vender merece la mayor de las sanciones, en tanto en cuanto la incredibilidad puede ser el peor de los defectos.



La credibilidad está relacionada, también, con la confianza, porque quien la transmite tiene un valor incalculable en sus relaciones externas por su honestidad en los planteamientos, y de ahí surgen factores como «el liderazgo» en las instituciones, en las empresas y en las sociedades. El conocimiento se puede ir adquiriendo y lo mismo ocurre con la credibilidad, porque cuantas más acciones hayan evidenciado que una persona física, jurídica, o institución es creíble más grado de confianza en los demás habrá ido adquiriendo, incrementándose su «valor de mercado», que no es otro que el grado de admisión por los demás de lo que una persona dice o hace. Y cuanto mayor sea ese grado de admisibilidad por los demás se proyecta la imagen positiva de quien va consiguiendo esos grados elevados de credibilidad.



Se dice, sin embargo, con alto grado de error, que la credibilidad, a su vez, está estrechamente relacionada con la capacidad que tenga alguien de convencer a otros, pero esto no puede equipararse con credibilidad, sino con la persuasión. Pero no es lo mismo, ya que una persona puede tener una alta capacidad de persuadir al resto de lo que debe hacer o cómo afrontar las cosas de la vida, pero luego mentir a aquellas personas a las que se ha dirigido y a las que ha convencido de que hagan algo en espera de una contraprestación. Esa persona será persuasiva, pero no es creíble, porque ha conseguido lo que quería de ellas, pero a cambio de mentirles o alterar la realidad de lo que les había dicho que se iba a hacer a cambio de algo. La cuestión es que quien es persuasivo considera que nunca le van a detectar esta mentira y que su capacidad le llega al punto de evitar que le descubran. En ese sentido, solo el tiempo es quien puede llevar a descubrir que la persuasión no puede equipararse, en modo alguno, a la credibilidad. Estas personas aparentan que van a hacer, pero luego alteran esa realidad, y al final aparece el factor de la incredibilidad, que echa por tierra lo que decían. Por ello, el grado o capacidad de convencer a alguien no está relacionado con la credibilidad, ya que ésta se alcanza luego, o se pierde completamente si lo que se aseguraba que se iba a conseguir no se obtiene, pero por ausencia de cumplimiento de lo que se aseguraba que se iba a hacer.



Esta cuestión surge de forma permanente y constante en nuestras sociedades en todos los órdenes de la vida, desde el mundo empresarial, al político, a las instituciones o en la Administración. Y, sobre todo, en las relaciones interpersonales, porque entre las personas se da mucho esta idea del fracaso de las promesas propiciado por una dirección distinta tomada por quien dijo que iba a hacer algo y luego no lo hace. Incluso, en el orden penal se transforma en lo que se denomina como estafa, un delito que suele darse con suma frecuencia en la práctica y que, además, provoca un grave perjuicio económico en el sujeto pasivo. El fraude de la incredibilidad en general puede que no provoque un perjuicio económico directo e instantáneo, aunque este se presentará a la larga dependiendo del caso concreto.



En cualquier caso, al final el perjuicio es doble, tanto para el que no es creíble, provocándole un perjuicio personal por pérdida de su confianza pero, lo que es peor, el perjuicio colectivo o individual que dependerá de la importancia y alcance de quien realizó la promesa o la oferta. Y aquí sí hace daño a la sociedad. Porque la pérdida de confianza acaba convirtiendo a las sociedades y las personas en desconfiadas y precavidas, aunque, quizás, esto sería lo mejor para evitarlo otra vez.