Primer paso para el centro de envejecimiento

Alicante se ha levantado con su «panza de burro» –expresión canaria para significar el cielo cubierto de nubes- que nos alivia un poco el bochorno. La jornada ha comenzado como siempre, he llevado a los nietos al colegio y después he acudido a la clínica dental donde tenía una cita para «revisión». No suele ser motivo de mucha algarabía este tipo de convocatorias, pero entre el aire fresco de la sala de espera y el lujo de encontrarme en su revistero con el diario INFORMACIÓN, relajaron mi ansiedad.



En la portada, dos noticias importantes, para mí al menos. El president, señor Puig, había sido «contundente» con la ministra Ribera –estas cosas te alegran el ánimo, al comprobar que tus políticos, aunque sea alguna vez, son capaces de luchar por ti, por tu tierra–. Justo al lado, El Centro del Envejecimiento de Alicante será similar al previsto por la ministra Garmendia. Pasé decidido a las páginas dos y tres. Doble página, pensé, para esta importante noticia. Efectivamente. La entrada del bien redactado informe ya era importante, para mí al menos –supongo que para todos los alicantinos, para toda la Comunidad, para España entera–.



El primer impacto lo recibí cuando leí «será?». Porque «será» significa que va a ser, que es un hecho decidido, no una entelequia, una utopía de cuatro. Se trata de que aquello que las entidades científicas (recordemos a María Blasco, a Nuria Oliver, a Ángela Nieto, a Andrés Pedreño) reclamaron; aquello que nuestra Asociación Gerontológica del Mediterráneo apoyó sin dudar, iba a ser una realidad.



Lo han dicho los políticos. Lo ha reafirmado nuestro presidente y lo ha sentenciado contundentemente: «Será».



El día se me despejó de pronto (confieso que leí varias veces el magnífico artículo de Pino Alberola y Pere Rostoll); confieso que recelé en la columna tercera al leer que «València estaría interesada...». Realmente percibí: «También». Desconfié que quería el centro de investigación, ese centro de la Ciudad de la Luz reclamado tantas veces por la gerontología alicantina. «¡Peligro!», pensé con respetuoso prejuicio.



Mucho se ha hablado y escrito sobre el particular. Sobre las necesidades presentes y futuras de nuestros mayores; la pobreza y la soledad de algunos ancianos por ejemplo, problema nada banal (véase INFORMACIÓN, 19 de abril de 2018, Els papers de finançament. Ancianidad, soledad y nuevas tecnologías).



Es mucho lo dicho y escrito que, analizado fríamente, es poco dada la enorme necesidad que tenemos. Y es este tipo de centros de investigación quien va a originar muy importantes avances tecnológicos, de salud, de bienestar. Sin contar con la mano de obra que genera tanto en profesionales de la gerontología como en técnicos y auxiliares.



Alicante se convertiría en un centro europeo de investigación y encuentro de estudios sobre envejecimiento y con prestigio a nivel mundial.



No solamente es la Asociación Gerontológica del Mediterráneo quien se enorgullece y alegra por esta noticia, somos los profesionales que trabajamos en el asunto y es la propia sociedad quien verá cómo repercuten los resultados en la mejora de su calidad de vida.