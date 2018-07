Como si se tratara de la apremiante frase de un crupier sacada del francés, «rien ne va plus», así se escenifica la complicada situación en la que vive el Hércules y en especial su dirección deportiva. No va más, no se dispone de más tiempo para fichar y poder confeccionar una plantilla adecuada y con garantías. Los buenos jugadores se escapan, y los buenos y baratos más todavía. No todos pueden esperar a que la situación institucional se regularice, a que llegue la calma a los despachos de Romeu Zarandieta. Las intenciones de Portillo parecen que van por el buen camino, sus hechos así lo vienen demostrando, al César lo que es del César.

Otro no va más ha de aplicarse a la selección española tras su estrepitoso fracaso, tercero tras el último europeo y mundial de Brasil. En Rusia, eliminados de forma vergonzosa por los anfitriones tras una fase de grupo para olvidar, se ha puesto punto final a una década que comenzara Aragonés en 2008 y refrendara Del Bosque en 2010 y 2014. Bajísimo rendimiento de jugadores y falta de dirección en el banquillo, tras la incontrolada excitabilidad del presidente Rubiales al prescindir de Lopetegui, han sido determinantes para la pronta eliminación. Se acabó lo que se daba, no va más. Los rondos sin verticalidad, sin profundidad, sin velocidad, para los entrenamientos. Más de mil pases y casi el 80% de posesión para tener, en 120 minutos, dos ocasiones de gol, aburre hasta las ovejas. Han hecho de la posesión una banal sacralización, sin saber adaptarse a otros métodos alternativos para reducir al adversario y conseguir el fin primordial del fútbol, marcar un gol más que el contrario, no tener más el balón que el enemigo a batir. En el mundo profesional sin correr no se gana a nadie. Andar para el camino.

Esta por ver como este no va más que ha dictado la afición española, es gestionado por Rubiales. Acertar en la elección de un nuevo seleccionador, que tendrá la ingrata tarea de incorporar gente nueva que vaya sustituyendo, sin prisas pero sin pausas, a más de una «vaca sagrada» que se han llegado a creer insustituibles, parece tarea complicada para su egocéntrico carácter. En deporte, como en cualquier otra actividad, no hay nadie imprescindible. Incluso a los elegidos para la gloria les llega su momento.

Casillas fue el primero, aunque de manera abrupta, al que se le negó el pasaporte para la selección que tantos títulos y horas de buen fútbol nos dio. Mimbres hay para volver a estar entre los grandes.