Como el fútbol es la vida en cueros, hablemos de fútbol, ese deporte rey de príncipes que te salen rana en el que veintidós tíos con publicidad hasta en los calzoncillos corren detrás de un balón y donde no siempre gana Alemania. Ni Argentina. Ni España. Pónganse en lo peor y tal vez el título se lo lleve Bélgica. Para que brinde con cava rancio Puigdemont. Para desgracia de los aficionados españoles, el Mundial se lo cargó Florentino. O indirectamente Zidane, para los intereses de Francia. Así, con todas las letras. La injerencia madridista provocó un seísmo de tal calado que intuíamos que se abrirían grietas sobre el suelo que pisa la selección, pero no el tamaño inmenso de la falla. Florentino puso el epicentro en Krasnodar y el agujero negro se los tragó a todos, empezando por el calvo que preside la Federación y su ataque de cuernos. Se cargó a Lopetegui en las vísperas del arranque y puso al frente de la nave a uno que para ir al Tartiere se perdía en el Fontán. Hace falta mucho hierro para un equipo sin plaquetas. No todas las recetas funcionan igual en distintos restaurantes. Con Xavi Hernández al timón del tiki-taca, España mareaba endiabladamente a sus rivales y acababa con ellos antes de que les llegara al estómago el chicle de biodramina. En la versión actual, con tanto pase insulso y a la bota, quiso matarlos de aburrimiento, pero el edificio se vino abajo por la aluminosis de los andamios antes de la división horizontal de la propiedad. Y para mayor desgracia y escarnio, nos pone en la escalerilla del avión la pérfida Rusia. Franco, Luis Aragonés y Santiago Bernabéu se retuercen en la tumba.