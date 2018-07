El penalti y la elección del estudiante

Las tandas de penaltis inevitablemente acaban con héroes y villanos. Una vez lanzado el penalti, en función del éxito, portero y lanzador podrán reflexionar sobre si hicieron bien eligiendo lado, fuerza y otros elementos influyentes en la acción, pero ya no podrán cambiar el resultado de la misma. Algo así parecía comentar un joven aspirante a estudiar en la Universidad el próximo curso, cuando me comparaba el lanzamiento del penalti con la elección del orden de las carreras que deberá cumplimentar antes del viernes y se resolverá a mitad de mes. No pude evitar sonreír al escucharle, ya que hablaba de la importancia y lo irreversible de la decisión. El joven añadía que en los últimos días había cambiado varias veces su lista de preferencias y que temía que una vez lanzado el penalti (la instancia) quisiese cambiar el destino del lanzamiento.



La elección de la Universidad y carrera a cursar sin duda es una decisión muy importante, pero no irreversible. Sí que es cierto que una vez cumplimentada y enviada la solicitud con el orden de preferencias hay muy pocas opciones de alterar el resultado como ocurre con los penaltis. Pero en este sentido hay un aspecto muy importante, es posible que en el lanzamiento de los penaltis exista un componente importante de azar, pero sin duda alguna el conocimiento del rival puede aportar sin duda mayores probabilidades de éxito. En Japón se suele decir que es necesario tomarse el tiempo suficiente para tomar una decisión y una vez tomada ejecutarla rápidamente. Por eso una decisión como ésta requiere ciertas reflexiones. El primer paso es valorar si prefieres estudiar en una Universidad cercana o amplías el rango a más universidades españolas. Es importante valorar las ventajas que pueda suponer vivir en otra ciudad y el coste económico y las posibilidades de acceso a becas que pueden ayudar a soportar los gastos. No siempre las universidades de las ciudades más grandes son sensiblemente mejores a las más cercanas, y esa experiencia de estudiar fuera de casa también se puede cubrir con las becas tipo erasmus que permiten a los estudiantes realizar cuatrimestres o cursos completos en otras universidades del mundo.



Además, a la hora de elegir carrera se deben considerar muchos aspectos, uno importante es la adecuación del perfil del estudiante al tipo de asignaturas que allí se imparten. No solo se debe observar como referencia la nota de corte o nota del último alumno que ingresó en una carrera. Hay una creencia absurda, pero en algunos casos utilizada, que las carreras con menor nota de corte son más fáciles. La nota de corte no tiene nada que ver con los contenidos, simplemente marca el interés de los estudiantes por una carrera y el número de plazas disponibles.



La nota de corte marca una referencia de la nota del y solo debe ser utilizada como tal, ya que al igual que los intereses de los fondos de inversión, los resultados de años anteriores no tienen por qué cumplirse en el presente. Además, las universidades tienen la mala costumbre de no dar la información real de la última entrada de estudiante que puede suceder en octubre, incluso más tarde por el movimiento de las listas de espera debido fundamentalmente a que cada Comunidad gestiona su propio acceso. Si hubiese un único sistema de acceso a nivel de toda España, muchos estudiantes podrían conocer antes su destino, algo que podría suponer un ahorro considerable en pagos por reservas de alojamientos que finalmente no se van a utilizar.



Otro aspecto importante es que poner en los primeros lugares carreras con una nota de corte más alta que la del estudiante no supone ningún handicap, incluso puede suponer alguna ventaja al permitir postergar la elección. Puede ocurrir que un estudiante se matricule en una carrera y por el movimiento de las listas de espera se le ofrezca una de las que pidió en primer lugar, en ese momento el estudiante podrá elegir si cambia de matrícula.



A pesar de una decisión meditada, tras haber iniciado una carrera puedes darte cuenta de que «eso no es lo tuyo». Mientras el lanzador de penalti ya no tiene opción de cambio, el estudiante puede tratar de hacer la transición óptima. Muchos prefieren sin más abandonar la carrera y tener un año de meditación. Yo personalmente pienso que hay que volver a valorar detenidamente cuál sería el plan para el curso siguiente, incluso si es posible e interesante cambiar a otra carrera que tenga plazas. Siempre hay que tratar de aprovechar el tiempo y aprobar alguna asignatura que sea convalidable en tu nuevo posible destino. Seguro que ya le gustaría al lanzador de penalti poder mover la pelota con la mirada una vez lanzada.