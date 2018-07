Política y proceso, prudencia y mesura

El desconocimiento de las actuaciones que se hallan bajo secreto de sumario, relativas a la detención e imputación del presidente de la Diputación de València, y los registros llevados a cabo en sedes públicas y domicilios particulares, obliga a la prudencia más elemental para no incurrir en mera especulación en asunto de tanta gravedad.



Los comentarios que se propagan carecen de base cierta, pues los elementos básicos que sirven para valorar la licitud o acierto de lo actuado son ignorados. Esto merma el valor de la crítica y la convierte, más que en opinión rigurosa, en toma de posición con origen incierto, más político que jurídico. Una combinación entre lo político y procesal que perjudica lo jurídico y antepone criterios que deben ser ajenos a la función judicial.



Calificar los registros domiciliarios como desproporcionados, consigna que en el PSPV se ha extendido, es arriesgado cuando los autos de entrada y registro permanecen bajo secreto. Y es una obviedad que estas resoluciones, judiciales, no policiales, han de estar motivadas en orden a su necesidad y al delito presuntamente cometido que, a su vez, al menos teóricamente, debe estar concretado externamente en sus elementos típicos esenciales, no ser una mera especulación intelectual o sospecha vaga. Hablar de desproporción exigiría previamente, para que la crítica fuera fundamentada, tomar conocimiento de todos estos extremos. Salvo que se busque la deslegitimación de la actividad judicial y cierta impunidad en razón de las siglas o de las personas. O, cuanto menos, se acepte correr ese riesgo.



Que alguien sea detenido por un breve espacio de tiempo para proceder a registrar sus espacios más próximos, puede ser lógico a efectos de evitar la pérdida de los elementos probatorios buscados, pues la libertad del allanado puede frustrar la finalidad del acto invasivo en su intimidad domiciliaria. Asegurar el éxito de la investigación evitando manipulaciones de la futura prueba justifica la detención, siempre que sea necesaria e imprescindible, justificada y no automática.



En todo caso, ha de insistirse, entrar en un debate en estos momentos acerca de la proporcionalidad de las actuaciones llevadas a cabo en València contra miembros ilustres del PSPV, es arriesgado y más expresión de deseos satisfechos o frustrados, que de la prudencia que impone el desconocimiento de los hechos. Mezclar política y justicia en una combinación que supedita esta última a la primera, es poco conveniente cuando de valorar actuaciones judiciales se trata, máxime cuando lo político, como es el caso, se complica bajo un soterrado conflicto en el PSPV aparentemente desatado desde Madrid contra quien gobierna esta Comunidad y que a todos nos va costar un alto precio en términos de mantenimiento de la infrafinanciación. Pero que la lucha intestina de un partido alcance a un mandato judicial, es al menos peligroso y arriesgado de afirmar. Mucho más grave es deslizar, cuando ya ha intervenido la autoridad judicial, posibles injerencias del Poder Ejecutivo a través de la policía y un concreto Ministerio. Decir esto obliga a identificar la sospecha con algo más que alusiones genéricas que no se corresponden con la división de competencias en el Gobierno o que comprometen directamente a su cabeza.



Dicho esto, no seré yo quien defienda un proceso penal represivo y desproporcionado que invade la esfera de los derechos fundamentales de forma cada vez más ilimitada y que ha alterado incluso los sujetos que deben dirigir su fase de instrucción. El papel adquirido por la policía, sobre la que descansan muchos jueces de instrucción, pasivamente sujetos a sus peticiones, la adopción de medidas de investigación o de restricción de derechos sin una base delictiva suficiente y solo sobre las sospechas policiales, subjetivas y no establecidas por indicios objetivos etcétera, constituyen la explicación de muchos excesos, procesos con penas anticipadas y populares, interminables y demasiados concluidos en archivos o absoluciones que deberían ser evitados con mucha anterioridad, dada la duración insoportable de procesos manejados con escasa diligencia. Todo ello unido a los juicios paralelos tan fomentados por una clase política que ha cedido ante el espectáculo su función característica. Tan es así que Pedro Sánchez ha llegado al gobierno sin un programa y que ha sido apoyado, no obstante. No importa, lo esencial es el poder y la imagen y gana quien mejor juega este papel tan cercano al populismo y a la demagogia, unido a la práctica ya consolidada de destruir al adversario.



De todas formas, una cosa son los problemas que tiene el proceso y otra, bien distinta, el fuego amigo, las delaciones provenientes del propio partido, las informaciones que se suministran desde dentro a terceros, la policía o el fiscal. Porque esto último es inevitable y, tal vez, sea la base de las decisiones judiciales adoptadas. Quién sabe.



Mejor, pues, esperar y ver desde la distancia. Por un lado, un proceso que habrá tiempo de analizar una vez sea público. Por otro lado, un espectáculo dantesco en el que no habrá prisioneros y cuyo vencedor no puede presumirse tan fácilmente como algunos imaginan. Todos tienen balas en la recámara. Experiencias hay tantas que pensar que los riesgos son solo cosa de los otros demuestra ingenuidad o prepotencia.