Batshuayi me representa

liver Kahn nunca podría haber sido español. Todos lo sabemos. Es la viva imagen del ganador. Una leyenda urbana que nunca he querido contrastar cuenta que en un acto benéfico varios niños le tiraban unos penaltis. Por cada gol que le marcaran, se donaría una cantidad determinada de dinero a una asociación. Los paró todos. Quiero creer que después de cada uno de ellos levantó el puño y les gritó. La leyenda también dice que, al acabar, el propio Kahn puso de su bolsillo todavía más dinero del que se iba a destinar. Eso es un héroe. La historia la podría haber protagonizado o dirigido Clint Eastwood y estoy seguro de que habría sido un éxito. Sin embargo, si hubiese compartido cartelera con una de Peter Sellers yo nunca habría llegado a entrar. Empatizo mucho más con el antihéroe, que no el villano. Muchos de nosotros también. Sabemos quién fue y qué hizo Cardeñosa, pero desconocemos cuándo o contra quién fue. Ese héroe de papel, como el del inspector Clouseau en La Pantera Rosa, ha aparecido en este Mundial. El belga Batshuayi celebró el gol de su compañero Januzaj a Inglaterra chutando el balón, con tan mala suerte que su disparo de júbilo rebotó en el poste e impacto en su cara. Ante eso sólo queda aparentar normalidad. Como cuando Clouseau entraba victorioso en una sala y lanzaba hacia el perchero su gabardina, que caía estrepitosamente por la ventana al pasarse de fuerza. Batshuayi ya ha hecho la jugada del Mundial. Las redes sociales harán su trabajo y se encargarán de que no la olvidemos. Aunque ello implique que nos olvidemos de goles magníficos como el de Januzaj. Tampoco nos acordamos de que Kahn falló en la final de Corea y Japón. Nos acordamos del flequillo de Ronaldo.