No es país para niñ@s

Esta semana escuchaba la noticia de una profesora que había tenido que presentarse a las oposiciones en Asturias acompañada de su bebé de tan sólo cuatro días. Tras años de sequía, este año se han convocado oposiciones a los cuerpos docentes y no es cuestión de dejar pasar la oportunidad. La opositora que entraba en un programa de radio vespertino de gran audiencia, explicaba que, al ser interina, es requisito para mantener el puesto de trabajo, presentarse a las oposiciones. Ella agradecía la deferencia y el trato amable del presidente del tribunal que puso a su disposición un aula contigua para el bebé y el padre y le permitieron salir para dar de mamar al bebé en las ocasiones que lo reclamaba. Conduciendo, escuchaba atónita a la madre y a quienes comentaban la noticia. Los comentarios versaban acerca del buen trato dispensado a la opositora, la sensibilidad que ahora tienen estos temas, pues hace años esto no hubiese ocurrido. Los comentarios seguían sobre una normativa que, tal vez, habría que revisar puesto que otro opositor había tenido que acudir al examen dejando a su padre, recién fallecido, en el tanatorio ya que la normativa no contempla estas situaciones. La noticia mencionaba los dos casos como si fuesen comparables. Con todos mis respetos hacia las personas que pudieran encontrarse en esa situación, creo que no son comparables. El trato amable dispensado se agradece pero resulta insuficiente. Cuatro días después de dar a luz no estás en las mejores de las condiciones para hacer un examen en el que te juegas tu futuro profesional, que dura varias horas sentada en una silla y pendiente de una criatura que aún no tiene pautados los horarios. ¿Qué tal si reivindicamos la protección de la maternidad como una prioridad y un compromiso de estado?



Esta reivindicación no obedece únicamente a mi compromiso con el feminismo, sino que creo que, como sociedad y como país, se está negando una realidad que tiene consecuencias negativas para las mujeres y para el país. España tiene la tasa de natalidad más baja de Europa. No hacen falta cifras, démonos un paseo por Ginebra o París, y observemos la cantidad de mujeres mucho más jóvenes que las españolas paseando a sus bebés. Es cierto que la sociedad española ha cambiado en hábitos y prácticas de vida; por ejemplo, para muchas mujeres la maternidad ya no es el único proyecto de vida, las relaciones de pareja se conciben de manera mucho más abierta, pero a ello hemos de añadir la escasa incentivación y la insuficiente protección de la maternidad por parte de las administraciones públicas. Esto hace que muchas mujeres y parejas opten por no tener hijos o tener sólo uno. Y los demógrafos aseveran que para asegurar el remplazo generacional se requieren más de dos hijos.



Asistimos a una situación en la que, independientemente de cómo vive y elige cada mujer el hecho de ser madre y respetando la opción de no serlo, sería conveniente hacer algunas reflexiones. Las mujeres llegan a la maternidad a una edad cada vez más tardía; se da la paradoja que las mujeres se pasan la vida fértil tomando anticonceptivos y cuando quieren ser madres, recurren en muchos casos a la reproducción asistida. Existe, por tanto, un desfase entre la vida laboral y las capacidades reproductivas de los hombres y de las mujeres como apunta la antropóloga de la universidad Autónoma de Barcelona, Bruna Alvarez. Demasiadas veces también, la maternidad se plantea como única responsabilidad de la mujer. Falta implicación de los hombres en el cuidado de los hijos y falta valoración social de ésta. Por ello, celebro la aprobación en el Congreso de los Diputados por unanimidad de la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles a propuesta de Podemos y siguiendo las recomendaciones de la plataforma (PPiiNA). Tanto el retraso como la disminución de la maternidad suponen un grave perjuicio para la sostenibilidad demográfica del país y son la prueba de que, a pesar de lo mucho que se ha avanzado en igualdad, la maternidad sigue siendo una asignatura pendiente. Sigue siendo en demasiados casos un obstáculo para la vida profesional de las mujeres. ¿Creen sinceramente que la opositora hizo el examen en igualdad de condiciones que el resto de opositores?



Faltan planes concretos de promoción y protección de la natalidad. No se trata de gratificaciones puntuales ni de tener o no sensibilidad en un caso concreto. Se trata de garantizar a las mujeres que el hecho de ser madres no supondrá una merma en su carrera. Para ello, es necesario proteger la maternidad y priorizarla en el conjunto del estado y socializar la crianza. Tener hijos e hijas no debería ser sólo la responsabilidad de sus progenitores. Las mujeres y el país necesitamos una mayor implicación de los poderes públicos y del empresariado. La realidad cotidiana demuestra que España no es un territorio amable para la maternidad y ello es un síntoma de que algo no va bien. El año que viene habrá de nuevo oposiciones y me gustaría que las diferentes normativas contemplaran casos como el de la opositora de Asturias, garantizando el derecho de las madres a examinarse en otro momento, sin tener que depender de la sensibilidad de un tribunal de oposiciones.