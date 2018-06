Orgullo y políticas

Cada 28 de junio celebramos el Orgullo LGTBI. Muchos países, ciudades, pueblos e instituciones se suman a los actos de celebración de nuestros derechos, los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas trans e intersexuales. Se suman a celebrar la enorme riqueza humana que supone respetar la diversidad. El Orgullo es una fecha referente mundial que nos recuerda que hasta hace poco las personas LGTBI estábamos penalizadas y criminalizadas en España, tratadas como enfermas y debíamos ser excluidas, recluidas o sometidas a terapia. En muchos países del mundo, casi un centenar, la diversidad sexual, familiar y de género es perseguida, se condena a penas de prisión a personas por tener una orientación sexual o una identidad de género no normativas. En ocho países, ser gai, lesbiana, bisexual o transexual supone una pena de muerte. Celebramos el Orgullo porque queremos decirle al mundo que no sentimos vergüenza de lo que somos o de a quién queremos. Que nuestra dignidad y libertad son derechos fundamentales que deben ser respetados y que reclamamos que se acabe la violencia. El Orgullo toma las calles para decir que aquí estamos y que no queremos vivir ocultándonos. En Alicante, OrgullAlacant será el 21 de julio, tercer fin de semana del mes de julio, y las calles de la ciudad se llenarán de reivindicación y celebración de derechos, actividades sociales, ciudadanas, participativas, críticas y abiertas a toda la ciudadanía. Durante toda esta semana hemos visto cómo se cuelgan banderas en balcones de ayuntamientos y edificios públicos. Algunos municipios leerán manifiestos y harán actos. Otros celebrarán con música y actuaciones una fiesta. Pero Orgullo no es solo una fecha que se celebra un solo día. Es importante adherirse a lo que las entidades reclamamos y mostrar esa adhesión en una fecha concreta, pero es más importante poner en marcha políticas públicas para que ninguna lesbiana, gai, bisexual, trans o intersexual sufra violencia, acoso o rechazo. Niños y niñas en las escuelas, personas mayores LGTBI que viven su última etapa vital en soledad, sin ayuda ni recursos, personas desplazadas forzosamente por la persecución a su orientación sexual o identidad de género, menores y adultos trans que sufren por la falta de atención a su identidad, personas con discapacidad, de diferentes culturas, en definitiva, personas a las que afectan múltiples discriminaciones y que necesitan servicios, atención y respeto a su situación. ¿Algún municipio de los que ha colgado la bandera esta semana atiende a estas personas en su situación específica y particular? La respuesta es tan sencilla como cruda: no.