Para mear y no echar gota

En 2016, un tríptico con las caras de Putin, Trump y Marine Le Pen se hizo viral exhibido por una joven llamada María, propagandista total, en una rueda de prensa del jefazo del Kremlin: «Este es el tríptico del Nuevo Orden Mundial», sentenció sin cortarse un pelo la chavala. El año pasado, en la visita del mandatario ruso a París nada más producirse la derrota de la tercera pata del banco, Macron advirtió en Versalles durante la comparecencia conjunta que Sputnik y Russia Today, los canales de noticias estatales, no habían parado de difamarlo ante el rostro imperturbable de su acompañante, que no se dio por aludido. Pero la tunda en las redes comenzó mucho antes y se asentó con la creación de la Agencia de Investigación de Internet, que es una fábrica secreta de troles instalada en San Petersburgo, ciudad natal del líder, con unas medidas de seguridad alrededor que dan escalofrío. Aunque sin constar en registro alguno, al frente del entramado dispuesto para esta nueva vertiente de la Guerra Fría se encuentra Konstantin Rykov. Durante la disputa Trump/ Hillary, los investigadores descubrieron más de 400 páginas de feisbuk en inglés creadas en San Petersburgo, sí, denominadas Fonteras Seguras, que compartía sacudidas xenófobas en línea con la política del menda por el que no muchos daban un duro. Noticias falsas del tenor de «el 30% de los niños inmigrantes forman parte de una banda». Los directores de Google, Twitter y Facebook tuvieron que declarar en el Senado, pero a las historias y los memes se habían acercado sobre 50 millones de visitantes. Sin esconderse en este caso, el equipo de Rykov celebró con una fiesta por todo lo alto la toma de la Casa Blanca por su candidato.



El mandamás del país organizador del Mundial ha enfatizado que «los hackers son libres como los pintores. Si amanecen de buen humor, pintarán. Los hackers se despiertan, leen lo que ha pasado y, de ser patrióticos, no les quedará otra que preparar toda una ofensiva contra quienes ataquen a Rusia». ¡Ay, Iniesta de mi vida!