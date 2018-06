Luceros debe resplandecer

No es que tengamos muchas cosas de las que sentirnos orgullosos, pero es que además hacemos muy poco por conservarlas. Loralicantinos somos así, que diría aquel. Y a las pruebas me remito. Si tenemos una plaza emblemática es la de los Luceros, lugar icónico de la ciudad, con una fuente tan bonita como delicada en el centro. Pues bien, somos capaces de ponerle una estación de TRAM abajo, para que vibre todo lo que tenga que vibrar todos los días del año, la rodeamos de un tráfico incesante que genera una polución que la corroe; y, por si fuera poco, le hacemos sufrir 13 terremotos casi consecutivos de otras tantas mascletàs, y vive Dios que no soy sospechoso de querer apartar de ese lugar inigualable un espectáculo que hace saltar de emoción a miles de alicantinos cada vez que belleas y damas del foc arrancan el espectáculo con la consabida frase: «Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà». Sin duda hace falta una inversión como es debido para ponerla de nuevo a punto, que da pena verla, pero también necesita un mimo continuado que la tenga como debe ser, resplandeciente. Menos mal que al menos se libra ultimamente de las celebraciones de los herculanos, que tienen poco o más bien nada que celebrar más allá de las desgracias de Ortiz, porque ya ni festejar los tropiezos de su eterno rival de la vecina Elche.