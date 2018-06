Hace ya más de tres años me presenté de candidato a la alcaldía de mi ciudad, Elda, por Ciudadanos. Fuimos el tercer partido más votado y obtuvimos tres actas de concejales. En los días posteriores eran muchos los ciudadanos de mi tierra que se aproximaban a mí para decirme que me habían votado. Eran tantos que me asusté. O todos los que venían eran todos los que me habían votado, o si todos los que me lo decían me hubieran votado habría obtenido la mayoría absoluta. Y yo siempre preguntaba: ¿cuántos somos?



Esa pregunta siempre lleva trampa. Porque somos los que la gente quiere que seamos. Y la gente puede querer ser de los tuyos y luego dejar de serlo. ¡Bienvenido a la política! No me obsesiono con una forma de entender la política donde los votantes, libres e iguales, deciden a quién votan, a quién se lo dicen y a quién no. Por eso no hay que saber cuántos somos. Si no cuántos, provisionalmente, nos apoyan.



Creo, sinceramente, que en esa dinámica está el PP. Con la huida del líder solo les ha quedado empezar a contar para ver cuántos son. Y lo peor que se vislumbra es que son incapaces de lanzar un proyecto de partido. De momento, la primera gran mentira que han tenido que afrontar es que los censos de militantes tenían más fallos que la portería de la Selección Española. Todos los candidatos habrán preguntado a sus equipos si eran capaces de saber cuántos eran para votar. Y claro, si la primera en la frente es que son diez veces menos de los que supuestamente eran, pues que me guarden la cría.



Los partidos políticos tienen que ser un medio para ejercitar la política, no un fin. Y en esta ruleta rusa en la que se metido el PP, uno solo ve fines y pocos medios. Casi todos los que han apoyado a un candidato lo han hecho porque piensan que eso les viene mejor a ellos, como jefecillos. Y eso es muerte segura. Porque si tú votas pensando en las expectativas de colocarte en una lista, repetir en ella, o controlar el partido para repartir cargos, entonces estás en el tanatorio correcto. Pero estás en un entierro.



Cuando los partidos piensan más en sus militantes que en sus votantes tienen fecha de caducidad. Es cuestión de tiempo que otra formación política te sustituya mientras las batallas internas se producen por quedarse con las migajas que quedan. Ganar elecciones de partido para perder las elecciones ante los ciudadanos es ya un santo y seña de algunas formaciones políticas que llevan muchos años en esto y que lo único a lo que aspiran es a perpetuar a los «pata negra» en los puestos de reparto.



Más votantes y menos militantes. Un partido organizado como una agencia de colocación, donde las ideas se quedan en un segundo plano, y los liderazgos «reparte cargos» se aúpan al control, es solo una organización envenenada que no tiene antídoto contra su propia destrucción. Estar pensando en cómo evitar la caída de votantes a base de recomponer unas estructuras rígidas donde los de siempre controlan al aparato, supone que el aparato se sienta en una mesa de camilla.



No sé si de ésta el PP sale victorioso. Lo que parece más plausible es que sale alejado de la realidad de sus votantes, de los que le quedan. Si ya no tienen los militantes que tienen, ¿cómo van a querer convencer a los votantes que tuvieron? Han forzado tanto el núcleo duro que el partido ha dejado de ser un medio para ser una nómina domiciliada. La gran mayoría está esperando que los recoloquen en algún sitio y por eso los liderazgos no son ideológicos, sino económicos. Por eso es más fácil traicionar. Se trata de buscar el liderazgo que más posibilidades tiene de controlar las listas que harán que uno viva del partido, o del erario público.



Y con esos mimbres no podrán construir nada. La pregunta que se hacían hace unos días era ¿cuántos somos? Pero la verdadera pregunta que les debiera concernir es ¿cuántos vamos a quedar después del reparto? Y esa no tiene respuesta ahora. Y cuando la tenga, dará miedo para el futuro del PP.