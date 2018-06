una historia de la vila

racias al librero Fernando Linde, propietario durante más de 30 años de la librería 80 Mundos de Alicante hasta su reciente jubilación, pude conseguir hace unos meses el libro Historia de Villajoyosa, escrito por Ignacio Martí Miquel entre 1881 y 1926, editado por el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert en 2016 e impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villajoyosa. Intenté en varias ocasiones ponerme en contacto con el principal museo de Villajoyosa, conocido como Vilamuseu, que anunció en su día a bombo y platillo la publicación de este libro pero ante la ausencia de repuesta a mis varios emails pude conseguirlo, como he dicho, gracias a Linde, uno de los puntales básicos de la cultura en Alicante desde que la democracia regresó a Alicante.

Ignacio Martí fue un militar y magistrado nacido en Villajoyosa en 1848 que desde sus años de juventud mostró interés por la literatura y la historia. Comenzó a escribir esta historia de la Vila en los diferentes destinos militares a que fue enviado revisándola casi hasta sus últimos días de vida que tuvo su fin en 1928 en Barcelona. A partir de lo cuadernos escritos que dejó el autor, y que fueron donados por Francisco de Urmeneta, tres voluntarios de Vilamuseu (Red de Museos y Monumentos de Villajoyosa) realizaron durante varios años -con más voluntad que resultados- la transcripción del manuscrito original hasta convertirlo en el libro de casi 600 páginas que tenemos en nuestras manos.

Como bien advierten los tres voluntarios en la introducción, Villajoyosa carece, al revés que otras poblaciones de la provincia de Alicante, de un historiador reconocido y de una obra fundamental que resuma la historia del pueblo y que sea libro de cabecera para todo aquel que quiera conocer la historia de Villajoyosa. Si se ha pretendido con este libro suplir esta falta mucho nos tememos que el resultado no ha sido el esperado. Los motivos serían varios. En primer lugar, porque el texto está tan plagado de espacios en blanco debido a que no se pudo entender numerosas palabras del manuscrito de Martí Miquel que lo convierten en un texto de muy difícil comprensión. Por otra parte, de la lectura, y a pesar de los esfuerzos de haber intentado trazar el devenir histórico de esta población desde la época romana hasta la visita del rey Alfonso XIII en 1911 por parte del autor, se constata que Martí Miquel no era historiador. Su estilo un tanto farragoso no consigue enganchar al lector. Tal vez debería haber editado el Instituto Juan Gil-Albert un libro que recogiera la historia de Villajoyosa a partir del manuscrito de Ignacio Martí Miquel y de otros estudios parciales que se han realizado en los últimos años.

Surge la pregunta, por tanto, del motivo por el que Villajoyosa no ha sido objeto de un estudio integral por parte de algún historiador, local o no, que, abarcando desde la época romana hasta el regreso de la democracia a España, se haya convertido en objeto de referencia para todos aquellos que quieran conocer con profundidad la historia de Villajoyosa. Tal vez, para explicar esta ausencia, deba tenerse en cuenta el especial carácter de los vileros y su peculiar manera de entender su pertenencia a una localidad que ha motivado que mientras que poblaciones vecinas hayan sabido evolucionar desde un pasado de localidades pequeñas y aisladas a otras más modernas e integradas, Villajoyosa se haya quedado anclada en un localismo que ensalza lo antiguo, que no la tradición, como referencia diaria.

Frente a la cosmopolita Altea, con un gran número de ciudadanos extranjeros viviendo en ella durante todo el año, y a Benidorm y su músculo económico, Villajoyosa se ha ido quedando atrás consecuencia de la negativa de los vileros a abrirse a los nuevos tiempos de la Comunidad Valenciana en lo económico y lo social. Es muy común que los jóvenes que cursan estudios universitarios en València o Alicante en cuanto pueden regresan al pueblo para, gracias a las amistades de sus padres, trabajar en la principal fábrica del pueblo. Esa necesidad de ser reconocidos cuando se camina por las calles del pueblo choca con la imprescindible actitud viajera que debe tener todo joven. Resulta esclarecedor que en una sociedad tan pequeña se hable de «pantaneros» o castellanos para referirse a los no nacidos en el pueblo como algo negativo. Pasan los años y las calles y plazas apenas se renuevan y los niños del colegio público siguen en barracones mientras los vileros celebran todos los años su conocida fiesta de Moros y Cristianos -que al parecer ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional- en las que con gran jolgorio se gastan varios millones de euros en apenas unos días.

Sigue faltando,en cualquier caso, la parte sin contar más interesante de su historia. La del siglo XX. Un estudio concienzudo del significado que tuvo para Villajoyosa el periodo que comprendieron los años de la República, la Guerra Civil y de la dictadura franquista explicarían mucho acerca del estancamiento actual de Villajoyosa y de su población.