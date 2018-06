El precio de la ejemplaridad

Solo Ábalos ha dicho con voz firme lo que el sentido común y la ejemplaridad de la que tanto ha presumido el Botànic dictaban desde el minuto uno tras la detención del presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez: aunque la investigación judicial concluya que es un santo, debe dimitir ya. Refugiarse en el «vamos a enterarnos bien de qué se le acusa» o en el «aplicaremos el código ético del partido» que entonaron con poca diferencia de tiempo Ximo Puig y el mismísimo Pedro Sánchez son paños calientes en un momento en el que la única solución es la amputación urgente. No obstante, no cabe duda que Ábalos hablaba por boca de su jefe, que está como ahora exige su cargo pendiente de cuestiones más trascendentales que mancharse las gafas a lo Kennedy con salpicaduras de un caso burdo de enchufes al viejo estilo. Y tampoco cabe mucho margen de error si se concluye que el secretario de Organización del PSOE respiraba por viejas heridas: Jorge Rodríguez era el «casi delfín» de Puig, a quien Sánchez y el sanchismo le esperaban hace tiempo en una así. No deberían pasar muchas horas para que el presidente de la Diputación valenciana y alcalde de Ontinyent, que ya ha puesto, eufemísticamente, sus cargos a disposición de Puig, acabe su carrera política. Pensará el president y secretario general de su partido, el encargado final de dejar caer el hacha, que se le exige dirimir en horas cuestiones que al PP le ocuparon años sin llegar a ejecutarlas. Pero debería entender que actuar tan rápido en un caso así, por mucho shock que provoque que esta vez el obús haya caído al lado de tu despacho, es lo que se le pide a quien está en el cargo de presidente de la Generalitat porque convenció a mucha gente que él sería diferente de quien tantas décadas gobernó esta comunidad. Igual que Compromís, que ayer ensayó el modo avestruz, eso que Oltra criticó al PP tantos años y con tanta razón.