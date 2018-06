¿Qué educación queremos para nuestros hijos?

Desde que se instaura la Democracia en España, se consensúa una Constitución, gobiernan dos de los principales partidos y muchas veces con mayoría absoluta de escaños en el Congreso y/o en el Senado, y, sin embargo, no hemos tenido los españoles la opción de una «Entente Cordiale» (8 de abril 1904) en cuanto a directrices lógicas, capaces, actualizadas y de una impronta permanencia, aunque de forma relativa, en la educación.

Sin contar con la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 1970 en la que se podía atisbar un ínclito pseudoaperturismo tardofranquista, nos encontramos con las siguientes leyes orgánicas:

-La LOECE, que regula el Estatuto de Centros Escolares en 1980.

-La LODE, con el Derecho a la Educación en 1985.

-La LOGSE, con la Ordenación General del Sistema Educativo en 1990.

-La LOPEG, como Ley de la Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes en 1995.

La LOCE, con la Calidad de la Educación en 2002.

La LOE o Ley de la Educación en 2006.

- La LOMCE, como Mejora de la Calidad Educativa en 2013.

Pedagogos ilustres actuales, más o menos conocidos, han hecho investigaciones precisas sobre la educación en el siglo que nos toca vivir. Entre ellos encontramos a John Moravec con « El aprendiz invisible»; Judi Harris con « La metodología TPACK», Richard Gerver, con « La creatividad»; George Siemens, con « El conectivismo»; Roger Schank con « El aprender haciendo»; David Albury, con « La educación personalizada» y Howard Gardner, con « Las inteligencias múltiples».

Y es precisamente este último el que protagoniza la educación en dos centros piloto de nuestra provincia, que son el CEIP Princesa de Asturias de Elche y el CEIP Virgen de Monserrate de Orihuela, siendo el centro educativo ilicitano el que aplica la metodología educativa conocida como «Viva y Activa», presente en los países más desarrollados del Norte de Europa, teniendo en cuenta la multiplicidad de clases de inteligencia, según el norteamericano Gardner con su exposición de las ocho inteligencias y habilidades cognoscitivas que cada ser humano tiene, formándose de su interrelación al educando de manera completa, teniendo en cuenta que cada persona desarrolla unas más que otras y que son aplicables de manera positiva en cada situación, ambiente o tendencia vivencial.

Si estas inteligencias (lingüística, lógico-matemática, visual y espacial, musical, corporal cinestésica, naturalista, interpersonal e intrapersonal) desarrolladas en plan experimental por los alumnos/as son contrapuestas por ser emergentes, que llevan implícitas la consecución de liderazgos sociales, económicos o vivenciales, con las que no se han desarrollado y siguen los parámetros tradicionales, podrían hacer no sólo que los futuros hombres y mujeres de nuestro tiempo no fuesen las personas del mañana sino una réplica caduca de las de ayer.

Y esto es lo que debe preocuparnos a todos, a los gobernantes y a los gobernados. Basta de mirar siempre el interés de los legisladores de turno. Hagamos una educación con bases consensuadas para que los jóvenes no tengan que emigrar para encontrar su primer trabajo aún teniendo títulos universitarios. Promocionemos y mimemos la evolución y actualización de la educación. Y en este caso reivindico la consecución de centros escolares que no pierdan la iniciativa que se ha tenido en las enseñanzas de los docentes de preescolar y de primaria y se creen centros de secundaria y posteriores que nos lleven a solucionar de una vez por todas los desequilibrios y vaivenes de leyes que por muy orgánicas que sean tienen fecha de caducidad permanente.

Desde aquí conmino a los responsables de nuestro futuro inmediato a que sean conscientes de la importancia de la educación de nuestros niños/as y jóvenes y sean capaces de construir un proyecto atractivo, real, factible y accesible para que España, y en principio me conformo con que en Elche lo sea, para que nuestros hijos y nietos puedan decir que viven en la «millor terreta del món».