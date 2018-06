Un alcalde deslegitimado

La «Maldición de los Alcaldes» de Alicante, que parece que también atrapará a Barcala, es consecuencia de culturas políticas alejadas de la transparencia, la honestidad y el buen gobierno

Vamos al grano, sin anestesia. El señor Barcala no ha querido, sabido o podido responder a las preguntas claves del affaire del asesor vinculado a la señora Belmonte. ¿Por qué lo contrató? ¿Qué funciones tenía encomendadas? Las contestaciones que ha ofrecido durante los pasados días no las cree nadie. Nadie. Ni incluso parte de su grupo municipal. Esto, a no ser que muestre credibilidad en la comparecencia plenaria de esta semana que le hemos exigido toda la oposición municipal, le convertiría en tiempo récord en un alcalde absolutamente deslegitimado a los dos meses de acceder a la Alcaldía. Deslegitimado democráticamente y desacreditado ante la ciudadanía. La «Maldición de los Alcaldes» de la ciudad que parece que también va a atrapar a Barcala. Una maldición que tiene poco que ver con la suerte o la divinidad, sino que es consecuencia de culturas políticas alejadas de la transparencia, la honestidad y el buen gobierno. Una maldición que en Compromís estamos determinados a romper de una vez por todas en el 2019, tal y como hemos hecho en gobiernos como el del Botànic en esta legislatura.

La realidad es que tenemos una persona que participó en la campaña electoral de Ciudadanos en el 2015 (y es que esta nueva derecha es muy laxa sobre quién entra a formar parte de la misma), e incluso les acusa de haberle pagado su asesoramiento «en negro», -cosa que desmiente Ciudadanos-, que se incorpora con el máximo sueldo posible en la nómina de asesores del PP, teóricamente y en palabras de Barcala, para hacer un mapeo de infraestructuras de la ciudad y avalado porque este asesor le comenta al alcalde que conoce y «controla» a mucha gente del tejido asociativo de la ciudad.

Sencillamente bochornosas las explicaciones dadas. Tanto, que nadie les da crédito. E incluso este asesor que fue cesado cuando este periódico destapo el affaire porque les «habían pillado con el carrito del helado», desmintió al señor Barcala diciendo que a él lo había buscado el PP para echar una mano en la campaña y estrategia electoral del PP. Unas funciones absolutamente impropias de un asesor municipal y que, de demostrarse, supondrían un uso ilícito de los recursos públicos para fines partidistas. Nada raro por otra parte en un partido acostumbrado a las trampas y podrido por la corrupción, que ha sido condenado por financiación ilegal.

La realidad es que este señor acompañaba a todas partes a la señora Belmonte, visitas externas a entidades de todo tipo y reuniones en dependencias municipales, e iba diciendo que lo que pidiera la concejala tránsfuga «iba a misa» y que ahora ella era la que mandaba en el Ayuntamiento. Es decir, que el señor Barcala era un rehén en manos de la señora Belmonte. ¿Y eso por qué? ¿Eso a cambio de qué? Esas son las grandes preguntas que todos nos hacemos, y que nos obligan a volver la vista al Pleno de Investidura de hace dos meses. Esa investidura obtenida gracias a la voluntad de los concejales tránsfugas y la inhibición cómplice de Ciudadanos.

Si el señor Barcala no sabe, no puede o no quiere responder a la pregunta que planteábamos en el inicio del artículo, al señor Barcala la cosa se le pone fea, muy fea. Porque significará que la llegada de la derecha al gobierno de Alicante ha tenido un precio. Porque convertirá al señor Barcala en un alcalde ilegítimo y que además ha mentido a los alicantinos y alicantinas. Motivos suficientes para no merecer seguir ostentando la responsabilidad institucional de la Alcaldía.

El año que resta hasta las próximas elecciones no puede quedar sepultado políticamente bajo el ruido institucional de una investidura plagada de sospechas y de precios políticos ilegítimos. Así Barcala no puede ejercer la transición política de final de mandato que ejerció con más aciertos que errores el señor Valor en la anterior legislatura.

Porque no podemos sumar a las carencias de su mini gobierno, sin proyecto de ciudad, ni hoja de ruta, minoritario políticamente y con el estigma de la participación de la mitad de sus miembros en el gobierno que nos llevó a la ruina de la señora Castedo, a la total deslegitimación del señor Barcala como alcalde de esta ciudad.

Vamos a estar atentos al Pleno de esta semana, donde le haremos todas estas preguntas al señor Barcala. De sus respuestas dependerá su futuro político.

* También firman este artículo las concejalas de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante Mª José Espuch y Sonia Tirado.