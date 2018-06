¡Viajeros al tren!

¡Viajeros con destino Murcia-El Carmen; al tren! ¡Habrá paradas en Elche-Matola y Orihuela- Miguel Hernández. El tiempo estimado del viaje es de 25 minutos! ¡Buen viaje y esperamos verles de nuevo! ¡No se va a poder ni mear! Esto va a ser un visto y no visto, como la «eyaculación precoz» en chino -«¡ya tá»"- o «mujer insatisfecha», que, asombrada/desconcertada/angustiada/defraudada, por la rapidez del «partener/eyaculador», se preguntaba, también en chino, claro: «¿cómo que ya tá?». Vamos, que la pobreta no se había «enterao» de «ná», la faena estaba hecha y los bichos/espermatozoides iban a «to» meter/correr «pa» llegar al sitio. ¡País!

Ahora comprendo por qué la Penélope de Serrat se quedaba compuesta y sin novio, «pa» vestir santos. ¡Está claro; primero, el tren pasaba a «toa» pastilla y, segundo, porque estaba en el banco «equivocao» de algún andén de las estaciones de San Gabriel, Torrellano, Elche-Parque/Elche-Carrús, Crevillent, Albatera-San Isidro o Callosa de Segura, por donde el «caballo de hierro» pasa a «toa pastilla» -dicen que a 250 kilómetros/hora- y sin detenerse, por lo que su «churri/cari/ cuchifritín» no puede apearse -¡del verbo bajarse!- sin arriesgarse a que «el trenet» le haga «pupita»-como diría el gran Chiquito-, y le deje como a Rambo, «sin sentir las piernas». Serrat dice que los ojos de Penélope «parecen brillar si un tren silba a lo lejos», pero que «uno tras otro los ve pasar» -refiriéndose a los viajeros-, que, claro, cómo van a «toa» leche, «para ella son muñecos». ¡Angelico mío! ¡Los «mursianos» -concretamente su expresidente Valcárcel- se empeñaron en cargarse la huerta y hasta que no lo consiguieron no pararon! Ya se sabe que «quien la sigue, la consigue» y, aunque tienen un lío de cojones con el soterramiento de las vías -dicen que dividen su pueblo en dos; ¡qué me cuentas, Carmona!-, el tren llegará a la estación del Carmen, a mayor gloria del PP, que una vez más ha demostrado que el pueblo -¡ya que hablamos de Murcia!- le importa un pijo. ¡Ya se sabe lo de gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo! La Electric Light Orchestra (ELO) popularizó una copla en los 70, «Last train to London», por lo que, con permiso de su líder, Jeff Lynne, extrapolaré el título y diré que espero que el que salga de Alicante no sea el «último tren a Murcia». ¡Démonos prisa!, ya que va tan rápido -¡aunque tratándose de Murcia diremos que va a «to meter!»- que, al contrario de lo que pasaba en los primeros años del que transitaba por las llanuras del «far west» americano tirado por un «caballo de hierro», no podremos subirnos en marcha! ¡Me cachis! Desde mi más que reconocido/asumido desconocimiento y con muchas posibilidades de equivocarme, creo que lo de los 25 minutos para recorrer el trayecto Alicante-Murcia es una ilusión/deseo/sueño, puesto que, si «el tranvía» tiene paradas en Elche-Matola y Orihuela, a poco que haya gente que suba o baje y que el tren tenga que volver a arrancar, por mucho que corra, le costará coger, otra vez, la velocidad para cumplir el horario. A no ser que pase lo que contaba Gila, en uno de sus monólogos, sobre una excursión de españoles que «recorría diecinueve países europeos en once días»; eso sí, «deprisa», hasta el punto de que una señora, según el humorista, «se bajó las bragas en Bélgica, para poder mear en Holanda». ¡Ya no podremos decir lo de «eres más lento que el Mclaren de Alonso», porque el bicho corre que se las pela?.La lectura positiva del paso del AVE por la Vega Baja -que nada tiene que ver con los Países Catalanes del Sur, por mucho que se empeñen la CUP de la fugada/huida Anna Gabriel y la ERC de Junqueras, en el trullo, Tardá y Rufián o el xenófobo Quim Torra, representante/testaferro del omnipresente Puigdemont- es que ayudará, espero, al desarrollo comarcal. ¡Ya va siendo hora que alguien se acuerde de que «el sur también existe»! ¿Quién será el guapo que agarre la bandera de una comarca que tuvo en Orihuela la capital de un cantón, Alicantón, en plan cartagenero, y la ponga en el mapa?. ¡Eso sí; exigiremos la doble nacionalidad, española y «vegabajera»! ¡Joaninasi vete hablando con Arrimadas y Rivera, tú que tienes mano, y labia, para saber qué hay que hacer! Emilio, de los trenes de cercanías no hablo, porque, sin que sirva de precedente, suscribo lo que dicen Compromís y Cambiemos, que reivindican su modernización, pero, como para «el puerto seco/ZAL», no hay presupuesto. Por «sierto», me he quedao «to» loco porque no entiendo que se diga -lo anunció el alcalde- que en Orihuela parará el AVE cuando desde la Consejería se dice -lo he leído en el periódico- que se reforzarán las «conexiones de la comarca en autobús con el AVE, el aeropuerto y la UA». ¿En qué quedamos, habrá estación del AVE o nos la han metío otra ves?. ¡Más bien lo segundo! ¿Habrá paso a nivel con barrera, por ejemplo, en Redován?. ¿Os imagináis al guardia con gorra y banderín rojos dando paso al convoy?. ¡Al compás del chacachá, del chacachá del tren, qué gusto da viajar?.! ¡Viajeros al tren, y no empujen, por favor!