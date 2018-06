Vull dir: Universitat Popular d'Elx. L'adjectiu popular, és a dir, allò que té l'acceptació general perquè té qualitats adequades per al poble, com a contrari d'elitista, visqué un període d'exaltació a principis de la Transició. Sovint, la mirada al passat, només amb el pensament i despullada de dades contrastades, ens genera una representació ideal d'aquell passat, que, creiem, supera en bondat el present. No obstant això, quan ens fixem en un fet concret i una data determinada i comencem a acumular informació la ficció s'evapora i dóna pas a una reconstrucció diferent.

Un exemple: en l'actualitat l'esperança de vida és de 85 anys al nostre país, a l'inici de la dècada de 1980 era uns deu anys inferior; anar més arrere en el temps amb aquesta variable produeix calfreds. Un altre exemple per a qüestionar la construcció poc meditada sobre el passat: «durant aquells primers anys de caminar per la democràcia, era freqüent que els partits arribaren a consensos quant a les polítiques a aplicar». Segur? Un instrument que podem utilitzar per a avaluar-ho podria ser, si ens centrem en l'àmbit local, les actes dels plens municipals. Tot i que aquests documents no ho arrepleguen al complet -cap document mai no ho fa-, sí és una mostra, per exemple, de la relació que mantenien els partits polítics amb representació al Consistori. La conclusió, provisional, evidencia que de consens res de res. Tota iniciativa del govern municipal és atacada de manera desfermada; a més, el govern, que tenia majoria, proposa el que li venia de gust, amb la seguretat que ningú no li ho tombaria.

La creació de la Universitat Popular estaria en la llista d'exemples que mostren que, en el passat, no tot eren flors i violes en els parlaments i les corporacions locals. Les eleccions municipals de 1979, les primeres després de la mort de l'últim dictador espanyol que arreplega la història, deixaren el Consistori amb 14 regidors per al govern del PSOE i 13 en l'oposició. Aquests últims repartits entre UCD, PC i CD. En sessió de 28 d'abril de 1980, el govern municipal proposa la creació a la ciutat de la Universitat Popular, a imitació d'altres llocs on s'havia implantat amb èxit. L'oposició, fent honor al seu nom, s'oposa.

A l'acta d'aquesta sessió hi podem llegir, al nostre parer, arguments ben justificats i fonamentats a favor i en contra, però també un grapat de perles que et deixen perplex, ací en teniu tres: portaveu d'UCD: «el PSOE intenta portar endavant un projecte exclusiu seu, basant-se en la majoria i obeint consignes forasteres»; portaveu del PC: «sospitem que aquest és un projecte finançat per les altes esferes del PSOE i afavorit per la socialdemocràcia alemanya»; quant a CD, el representant se suma a l'ona iniciada pels col·legues de l'oposició i ho argumenta d'aquesta manera tan indecisa: «considera (la CD) que la idea pot ser bona, però no és el moment. Crear la Universitat és fàcil, però ¿qui la mantindrà?»

El cert és que a finals d'agost de 1980 no sabien encara on s'ubicaria la UP ni havien aprovat els estatuts corresponents. Però, feren mans i mànigues i, a l'octubre de l'any següent, s'inaugurà el primer curs de la Universitat. Estava previst impartir les classes a diversos llocs, com ara el col·legi Marià Benlliure o al primer pis del nou edifici de la peixateria -el qual obrí les portes el 1980- situat a l'actual plaça de les Flors. Un edifici que, dit siga de passada, tingué una vida efímera, no ultrapassà els 16 anys. En fi, començaren els cursos d'allò més divers: fotografia, teatre, pintura, modelatge, macramé, trenat de palma blanca, anglés, música, història i literatura, valencià, ceràmica, etc., és a dir, una oferta variada d'un ensenyament no reglat i adreçat, molt en particular, a la població adulta. Si fem cas del rastre de notícies que ha deixat la premsa, la UP tingué molt bona acollida, en particular si ho mesurem pel nombre de matriculats: durant el primer lustre passaren pels tallers més de 6.000 inscrits.

La UP no existeix, però la seua oferta no ha desaparegut; ara la trobes, revisada i augmentada, en cursos i tallers dispersos a la ciutat a llocs com ara l'Escorxador, el Casal Jaume I, la Llar del pensionista, les seus de les diferents associacions, Aules Universitàries de l'Experiència-UMH, Universitat Oberta per a majors-UNED, Centre de Formació de Persones Adultes, etc. No és el mateix, però et resultarà fàcil trobar semblances. Comparteixen una cosa: donar satisfacció al desig de molts ciutadans i ciutadanes de continuar aprenent mentre viuen.

En fi, podem afirmar que el passat no és tan idíl·lic com ens el representem a vegades, però, igualment podem assegurar que en el passat estan les arrels del present i, això sí, érem més joves que ara.