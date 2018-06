Un premio muy merecido

Era el único objetivo. Sólo valía ascender sí o sí y el Elche lo ha conseguido de forma justa y merecida. No ha sido una temporada fácil. Jorge Cordero, cuando las cosas no terminaban de salir, insistía, una y otra vez, que el conjunto ilicitano contaba con la mejor plantilla de la categoría. Y el tiempo le ha dado la razón, sobre todo en un «play-off» que ha sido espectacular. Pero para que un grupo funcione se necesita un buen profesor y el club franjiverde lo encontró al tercer intento. Con Vicente Mir se precipitaron cuando el equipo iba segundo en la tabla. Posteriormente llegó Josico y al manchego le vino muy grande el equipo franjiverde. Además, con su destitución, justa y merecida, también, empezó todo. Del Elche que se vio en Ontinyent -en el último encuentro con Josico- al que se ha visto con Pacheta dista un abismo. Además, el manchego se despidió lanzando dardos al vestuario y eso enfadó a la plantilla, pero lo más importante fue que esas críticas motivaron a los futbolistas y les llevó a sacar todo su orgullo. Si a ello se une la llegada de un entrenador como Pacheta que ha sabido dar con la tecla, tanto táctica como psicológicamente, el éxito no es una casualidad porque este equipo tiene un potencial enorme para Segunda B. El burgalés ha demostrado una gran profesionalidad y, si encima, tiene futbolistas decisivos como Benja y, sobre todo, como el mago Nino, el sueño se ha hecho realidad. Además, lo que es más importante, esta plantilla ha sabido despertar la ilusión de una afición castigada y hastiada. Pero el Elche para sus numerosos aficionados de la ciudad y toda la provincia es algo muy serio, como decía Sixto Marco, y los seguidores han demostrado en este «play-off» que con poco que les dé el equipo se olvidan de todo y han dado una lección de apoyo en el momento decisivo. Ha sido una breve travesía por el desierto, por el pozo del fútbol y, ahora, hay que aprender de los errores porque el sitio del Elche es el fútbol profesional y, como mínimo, la Segunda División. Señores, el Elche ha vuelto