Las migraciones como excusa

Este fin de semana han sido convocados por urgencia en Bruselas el Consejo Europeo: los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea. Les ha pedido su asistencia el presidente del ejecutivo, la Comisión Europea, Jean Claude Junquer; el propio presidente del Consejo, Donald Tusk, no se ha atrevido por eso se subraya su carácter «informal». Es para preparar la reunión del Consejo de los días 28 y 29 y en particular el tema de las migraciones. Se van a reunir algunos, otros no quieren ni asistir.

La reunión del próximo fin de semana incluye varios temas: la seguridad y defensa europea; el empleo, el crecimiento, y la competitividad; la innovación y la Europa digital; el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea (MFP); y las relaciones exteriores de la Unión. La migración en Europa es el primer punto y el tema que ocupa titulares de prensa y que ha forzado esta reunión. Los otros, incluso más importantes, incluyen un presupuesto común y por lo tanto implican fiscalidad y ministro europeo de Economía; la defensa europea más autónoma de EE UU; la respuesta a los aranceles de Trump, etcétera. Las migraciones eran un punto más y la comisión ha preparado una documentación en varios aspectos: la colaboración con los países de origen, reforzar las fronteras exteriores, gestionar los flujos migratorios y poner freno a los traficantes, reformar el sistema europeo común de asilo (SECA) -acuerdos de Dublín-, ofrecer vías legales de migración y fomentar la integración de los nacionales de terceros países. Se puede ver en ( https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2018/06/28-29/)

En mi opinión, hay dos enfoques que hay que distinguir radicalmente. El primero es el planteamiento visceral, irracional, sentimental de los partidos y teóricos xenófobos prefascistas, o descaradamente fascistas, que dicen defender la pureza de raza de los orígenes europeos, de la inspiración cristiana o de cualquier historia, al estilo del «American first». Donde prevalecen los sentimientos, el debate racional con información o argumentos es inútil. Lo que se dice sobre la inmigración no resiste el menor análisis cuantitativo o cualitativo. Desde esos planteamientos el acuerdo es inviable, porque en realidad los nacionalismos quieren volver al Estado nación plenamente soberano frente a la Europa Federal como organización política supraestatal. El tema no es menor, algunos de estos partidos tienen ya un peso notable en algunos países del continente incluso en sus gobiernos: es el caso de Viktor Orbàn en Hungría, de Mateusz Morawiecki en Polonia, que ha asaltado el poder judicial, la Liga Norte en Italia, el nazi Partido de la Libertad, en Austria, y otros populistas en Eslovaquia. Otros están, de momento, en la oposición como en Holanda, Alemania o en Francia.

No me cabe duda del resurgir de las teorías racistas que jugaron un papel muy importante en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Históricamente eran las setas de la crisis económica de 1929. Tienen en común los elementos que describía más arriba: irracionalismo, planteamientos sentimentales, oratoria demagógica y en conjunto intentan defender una identidad colectiva mítica como lo fueron «la raza aria», «el destino de España en lo universal» o la «vocación imperial de Roma». Ahora son los efluvios de la crisis financiera de 2008 que desde EE UU infectó a Europa y al resto del mundo. Surge con el proceso de globalización, cuando los gobiernos han sido incapaces de abordar las desigualdades generadas y las inseguridades consiguientes. Es la misma mentalidad que hemos visto dentro de España cuando se han producido movimientos migratorios desde las regiones más pobres a la más ricas; aquí se limitó a hablar de maketos, charnegos o «manchegos» como se llamaba despectivamente a los inmigrantes propios. Incluso con escritos racistas, como los del actual president de la Generalitat Joaquim Torra.

Las migraciones son la escusa, lo que cuestionan es la Europa Federal como organización política supraestatal. Quieren volver a los Estados titulares de toda la soberanía y con ello a la Europa que ha estado en el origen de las múltiples guerras que han salpicado los siglos XVIII al XX europeos. Es la situación que los fundadores de la Unión Europea querían dejar atrás para siempre. Sus propuestas no son en absoluto distintas a las de los defensores del Brexit o incluso del propio Trump que les apadrina indisimuladamente desde sus embajadas. En esta situación, ni siquiera una Europa de dos velocidades es la solución; hay dos proyectos de Europa irreconciliables. Alguien tendrá que dar el puñetazo en la mesa.