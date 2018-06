La importancia del goleador

Qué mal lo pasamos contra Irán. Una muralla ante el cancerbero, el catenaccio que se decía antes y que bordaron en su momento los italianos, les sobró a los iraníes para poner a prueba a la selección española y sus carencias. Dejaron en evidencia el juego de posesión sin profundidad, dejaron en evidencia que los años no pasan en balde para algunos, en este caso para Iniesta de mi vida. Pusieron en evidencia que para ganarles hace falta que el equipo contrario tenga un goleador entre sus filas, un delantero a la antigua usanza con las habilidades y técnica suficientes para no desentonar con sus compañeros. Diego Costa lo es. De rebote pero luchando en el área acabó perforando la red adversaria. Tener a un goleador es gloria bendita para un equipo, sea este cual sea. ¿Verdad, Portillo?

Lleva el Hércules penando cuatro temporadas consecutivas en la categoría de bronce del fútbol español, y la que pronto comenzará hará de quinta. Lleva el Hércules los cuatro precedentes sin conseguir el ansiado ascenso. Lleva el Hércules dos años sin siquiera jugar la promoción a Segunda. Lleva el Hércules cuatro temporadas sin delantero centro goleador, sin un ariete que marque en torno a quince goles, que marque las diferencias para conseguir el objetivo del ascenso de una puñetera vez.

Portillo, que ha sido delantero, y en su época goleador y bueno, lo sabe. Pero, o se le escapan los fichajes de las manos por no disponer de un proyecto ilusionante con prontitud, por mor de los expedientes abiertos con Hacienda y Europa, como el caso de Linares, el exovetense, o porque no tiene ni las manos libres ni el dinero suficiente en la caja del Rico Pérez. El nuevo y joven entrenador, de nombre algo difícil de pronunciar, Planagumà, afirma que hay muchos jugadores de nivel que desean venir al Hércules. Nadie lo duda, el Hércules es un club histórico con un pasado brillante que habría que recuperar más pronto que tarde. Pero la circunstancias mandan y si no hay disponibilidad, los profesionales optarán por marchar a otros lares. Es comprensible, pues de ello viven.

Así están las cosas de nuevo, suspirando por que los problemas institucionales se resuelvan a la mayor brevedad posible y pueda Portillo conformar una nueva plantilla en torno a un líder, que pudiera ser el añorado De las Cuevas,que además es de la casa, y con un goleador que asegure las dianas que necesita el equipo para ganar partidos. El director deportivo ha puesto sus ojos, tras la espantá de Linares al Reus, en Joselu delantero del Rácing de Ferrol. El ariete gallego, de treinta años, lleva cinco temporadas con buena cosecha de goles. Es de suma importancia de tener en la plantilla un goleador.

Únicamente le hace falta a Portillo convencer a su suegro de que apueste más fuerte por el Hércules, hacerle ver qué le conviene para recuperar ese dinero que dice él, aquí hay disensiones, haber perdido con el club, y con posterioridad, si se hacen las cosas bien, ganar el dinero suficiente para mantener la institución entre los mejores de España.

Dinero en la liga profesional hay para dar y tomar. En Foguerer Romeu Zarandieta manda Enrique Ortiz. El presidente Quique Hernández es la cara buena y la experiencia. Ramírez ha terminado por ser el socio necesario, pero tampoco imprescindible. Y Portillo, a verlas venir y poder demostrar que merece el cargo que ostenta.

Ojalá se cumpla aquello de que no hay quinto malo.