Amigas y amigos músicos, así como alicantinos amantes de este bello arte de los sonidos que hoy, día 21 de junio, celebramos el Día Europeo de la Música coincidiendo con el solsticio de verano. Quisiera hacer una pequeña reflexión sobre la importancia de la música y su función en nuestra ciudad. Ciudad que bien puede presumir de tener dos Conservatorios, Orquesta Sinfónica, Banda Municipal, además de poseer otras dignas y encomiables agrupaciones musicales instrumentales y corales. La verdad que todo un privilegio. Pero a veces se olvida o no se le da la importancia debida por desconocimiento, tal vez, a la gran labor que realizan día a día, algunas entidades musicales en nuestra ciudad en pro de fomentar la cultura musical de base en nuestra ciudadanía, como es el caso de la Sociedad Musical «La Amistad» de Villafranqueza. Asociación musical centenaria alicantina presidida por Asunción Duarte, en la que en los últimos diez años, prima como estandarte y filosofía cultural, en el sentido más amplio de la palabra, la excelencia musical en la formación de sus educandos, así como en las magníficas interpretaciones que realiza su Banda de Música sabiamente dirigida por el maestro Eduardo Peris. Agrupación musical no profesional, que al igual que otras entidades de la ciudad lo hicieron en su momento, está llevando como insignia, ganando concursos y certámenes de gran notoriedad, el prestigio musical de nuestra ciudad por todo lo más alto del panorama artístico de nuestra provincia, comunidad autónoma y Estado español. Todo un orgullo.

Méritos y galardones que vienen cosechando, probablemente, por el amor y pasión que sienten estos ciudadanos de Alicante, muchos de ellos adolescentes y jóvenes, hacia este hermoso arte tan arraigado en nuestra propia idiosincrasia como alicantinos y en el que bien hemos sabido fusionar con nuestras bandas de música locales, la esencia de la fiesta y sus connotaciones musicales populares con las más variadas propuestas culturales que nos ofrecen hoy en día nuestros compositores actuales. Polos tan opuestos, como lo popular y lo culto llevados a cabo en perfecta armonía por buena parte de nuestras agrupaciones musicales y que en estos días demuestran una vez más su buen hacer, participando tradicionalmente en la semana grande alicantina en la que celebramos con música, alegría y devoción nuestras entrañables Fogueres de Sant Joan.

Y todo ello debido quizás, a la gran fuerza de voluntad, sacrificio y esfuerzo que demuestran año tras año y sin esperar nada a cambio, generaciones de músicos, asociaciones musicales y cómo no, padres y familiares, que creen y amparan un proyecto artístico musical en común, que sin duda alguna, viene desde hace muchos años formando y ofreciendo un porvenir a cientos de jóvenes de nuestra ciudad. Proyecto cultural que no debería de caer en saco roto, sino en objeto de mayor sensibilidad a la hora de ser apoyado con todo tipo de ayudas y subvenciones, en condiciones, por parte de instituciones públicas como Diputación, Ayuntamiento y Generalitat Valenciana con la única finalidad de no perder y preservar el gran patrimonio musical de calidad que tenemos en nuestra ciudad de Alicante.