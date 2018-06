Un violinista sobre Elche

Ara MalikianAuditorio Parque de la Rotonda. Elche?????<br /> <br />Supe de Ara Malikian a través del camino más insospechado que uno pueda imaginar: un registro sonoro del Concierto para violín del compositor romántico español Jesús de Monasterio. La grabación, bellísima, me descubrió dos obras (también estaba el concierto de Bretón) mágicas y excepcionales dentro del repertorio de concierto del siglo XIX español, pero, además, me reveló a un violinista de una finura, frescura y pasión excepcionales. El interés naciente hacia el violinista me llevó hacia otra faceta del poliédrico músico: sus espectáculos para niños. Pasó entonces por el Teatro Principal de Alicante con su versión, divertidísima, de las cuatro estaciones vivaldianas en una función que revelaba a partes iguales la belleza, el humor y la teatralidad de la música del compositor. Y estos tres elementos son los que han fundamentado el arte del violinista libanés en los últimos años.Como pueden suponer, su acercamiento desenfadado ?pero respetuoso- a ese instrumento, venerado hasta el misticismo en el mundo de la llamada música clásica, ha levantado ampollas hasta el punto de no considerarlo «uno de los nuestros»; dicho ?imagínense- mirando por encima del hombro. Tampoco hay que darle importancia a esto ?el mayor problema del que tiene un prejuicio es consigo mismo- ni rasgarse las vestiduras con la supuesto confrontación. El objetivo de Ara Malikian es tan sencillo como noble: emocionar y divertir. Y para ello utiliza muchos de los medios que la tecnología actual le permite ?amplifica el sonido y lleva un rico entramado de luces que acompañan a la música- obteniendo un resultado arrollador, con un ritmo cambiante y despiadado, en el que uno se ve arrastrado desde los primeros segundos hasta el final, prácticamente dos horas después. Espectáculo circense, dirán algunos; no lo es porque a diferencia de aquel el concierto que nos presenta el señor Malikian no basa su hilo conductor exclusivamente en el riesgo ?que no lo hay porque el poderío técnico del grupo sobrepasa cualquier peligro- sino que amalgama, con una inteligencia pasmosa, elementos circenses, con teatrales, de la danza, con musicales e incluso cinematográficos ?el uso del color sobre el escenario es soberbio-. Aún les puedo decir más: este uso aparatoso de la música ya lo desarrollaron en su momento figuras como Paganini y Liszt ?y otros muchos, especialmente en la primera mitad del siglo XIX- y a nadie se le ocurre hoy en día poner en duda la valía de estos músicos. En el fondo, entonces ellos y ahora Malikian, son hijos de un momento del que saben captar su esencia. Mientras tanto, en ese espectáculo se van introduciendo piezas clásicas ?por ejemplo, el Lacrimosa del Réquiem de Mozart que abrió el concierto- que de una manera u otra van calando en el público generalista que asiste a sus conciertos. No creo que sea ese, de cualquier manera, el objetivo del violinista. Su planteamiento es mucho más sencillo ?y así lo demostró el pasado sábado en Elche-: la música es música y su capacidad de emoción está más allá de cualquier encasillamiento estilístico.