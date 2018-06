La sentencia de la moción de censura

La sentencia de Gürtel fue la determinante del planteamiento de la moción de censura planteada por el PSOE, el partido de la oposición más votado. Por primera vez, una sentencia condena a un partido responsable por partícipe a título lucrativo de actos delictivos, obligado a devolver ese lucro. Es más, dice la sentencia, que por tratarse de una trama criminal con participación de los altos dirigentes del partido, si los hechos se hubieran realizado actualmente, sería el PP condenado penalmente, que llevaría consigo la suspensión de su actividad e incluso su disolución. Para la condena como partícipe a título lucrativo se precisa, cuando se trata de una persona física, que no hubiera tenido conocimiento ni participación en los hechos delictivos, pues de lo contrario sería coautor, cómplice o encubridor, en la persona jurídica, como un partido político, no se precisaba ningún requisito ya que hasta la última reforma no podía ser sujeto pasivo penal, no tenía voluntad como tal.



La corrupción del PP es sistemática, generalizada y componente de un entramado criminal para enriquecerse y enriquecer personalmente a altos dirigentes. Veamos.



El expresidente Rajoy aparece en los documentos de su senador y tesorero que recibía dinero negro de comisiones ilegales. Él dijo que esos papeles eran absolutamente falsos, salvo alguna cosa. El juez le requiere para que presente los ordenadores del senador-tesorero y comprobar en los mismos la coincidencia o no de los asientos y fechas con los documentos, y se le entrega con los discos duros completamente borrados y machacados.



El exvicepresidente Rato, denunciado por ser el mayor defraudador de Hacienda (mínimo 8 millones de euros) y condena por el uso ilegal de las tarjetas black de Bankia. El expresidente de Madrid, Ignacio González, en la cárcel por chorizo, con dinero de comisiones ilegales en paraísos fiscales y compra irregular de un ático. El expresidente de Valencia, Zaplana, en la cárcel por blanqueo de millones obtenidos ilícitamente durante su cargo. El expresidente de Baleares, Jaume Matas, en la cárcel por varias chorizadas y varios procesos de corrupción pendientes. El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, procesado por prevaricación y fraude. El exsenador-tesorero del PP, Luis Bárcenas, en la cárcel condenado a 30 años de prisión por varias chorizadas, con 40 millones en Suiza, y 15 a su mujer por lo mismo.



El exsenador, diputado de la Asamblea de Madrid, consejero de la Presidencia, de Justicia e Interior, de Transporte e Infraestructuras y secretario general del PP de la Comunidad de Madrid y alcalde de Valdemoro, Francisco Granados, en la cárcel por variadas chorizadas y encontrado un millón de euros en el altillo del armario de su suegro.



El PP, ahora en la oposición, debe regenerarse, pues lo ocurrido era insostenible, pues aparte la corrupción y contabilidad en b, que algún otro partido pudiera incurrir en financiación ilegal, es que altos representantes están en la cárcel o procesados por chorizos cuatro presidentes autonómicos, el secretario general de Madrid y el tesorero. Todo un récord que no puede volver a ocurrir.