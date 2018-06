Un gobierno diverso

La montaña rusa de sensaciones del nuevo gobierno de Pedro Sánchez no deja de sorprendernos. Si primero Sánchez eligió a más mujeres que hombres para formar su Consejo de Ministras, después nos ha sorprendido poniendo en él a dos ministros abiertamente gais. Dos personas, Grande-Marlaska y Màxim Huerta que, si por algo se han destacado, es precisamente por no ocultar su orientación sexual en ningún foro. Ambos, Huerta y Marlaska, se han caracterizado siempre por apoyar al movimiento LGTB organizado, a través de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, FELGTB. Lamentablemente la cacería contra el ministro Màxim Huerta ha acabado finalmente con su dimisión, demostrando el listón alto de la ética y de la estética políticas del nuevo ejecutivo. Habrá tiempo para valorar si, la interposición de un recurso administrativo contra una sanción de la Agencia Tributaria y su pérdida ante los tribunales, era motivo suficiente para que un ministro, que antes era creador de éxito, dimitiera. Y también tendremos ocasión de juzgar si su orientación sexual ha jugado un papel decisivo en el acaparamiento de todas las críticas: primero su opiniones libres sobre el deporte, luego su profesión en la televisión, después sobre una reclamación antigua de Hacienda -sanción administrativa leve y recurrida- convertida virtualmente en fraude fiscal -delito penal- a golpe de tuit y titular. En cualquier caso, la apuesta del gobierno de Sánchez por la diversidad no acaba con la dimisión de Màxim Huerta. La ministra Carmen Montón ha estado siempre vinculada a la lucha por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas trans, en distintos ámbitos y lugares, apoyando la causa y cuando no, colaborando activamente en ella. Para Montón la diversidad no es una foto ni una bandera que colgarse, es una cuestión de valores, democracia y exigencia del cumplimiento de la Constitución. Carmen Montón se cree el discurso de la diversidad



La visibilidad en los ámbitos políticos y profesionales de personas LGTBI debería estar en todas las agendas de todos los partidos. No se trata de una cuestión menor, es de vital importancia si queremos conquistar espacios de derechos, que por otro lado, deberían haberse conquistado ya hace tiempo. Que las ciudadanas lesbianas, gais, bisexuales y trans tengamos referentes en los que visualizarnos y encontrarnos es, y debe ser, una prioridad.



Y aunque celebre la diversidad del Gobierno más que paritario de Sánchez sí que tengo que poner algún reparo. Grande- Marlaska, con el que he tenido la ocasión de compartir algunos espacios de análisis jurídico tiene una visión, a mi juicio, incorrecta en cuanto a la aplicación del artículo 510 del Código Penal en su redacción relativa a los discursos de odio. Para Marlaska, existe el «derecho a ofender» a las minorías, y las minorías y los colectivos vulnerables debemos admitir que, en base a una pretendida libertad de expresión, se nos insulte. Tenemos, dijo en una ocasión para mi perplejidad, que acostumbrarnos a oír lo que no nos gusta (entendiendo por «lo que no nos gusta» la ofensa). Para mí es meridianamente claro, la libertad de expresión nunca es libertad de agresión. El respeto, que es un derecho y un deber, significa particularmente que nadie tiene el derecho a ofender a otros ni, por supuesto, utilizar la palabra para agredir, humillar o faltar. Lo demás, llámese como se quiera, es discurso de odio. Espero que como ministro de Interior proteja a las personas más vulnerables de esos discursos. Es imperativo.