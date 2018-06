35 años al pie del cañón

Alcoy es una ciudad culturalmente afortunada pese a que en todas las facetas de la cultura, desgraciadamente, es algo que ocurre prácticamente en todo el mundo, no existe una afición mayoritaria que llene siempre los teatros, los centros culturales, cines, museos o salas de exposiciones, salvo alguna excepción muy puntual, dependiendo de lo que se programe y de la calidad de esa programación, o de lo mediático. La asignatura pendiente es siempre la misma: la gente joven, a la que no se puede llegar tan fácilmente y que, al menos en España, tiene otras aficiones nada relacionadas con la cultura. Es el sector más minoritario del público que vive generalmente a espaldas de la cultura, y no lo dice un servidor, sino los informes y estudios que sobre ello se han publicado. Algo habrá que hacer a no ser que queramos morir culturalmente hablando. Pero no querría en estos momentos entrar en este debate tan complicado, porque al final siempre se llega al mismo punto: no hay nada que hacer, a no ser que desde los distintos gobiernos se empiecen a aplicar rigurosamente políticas culturales serias destinadas a convertir a la juventud en un colectivo más o menos culto, pero bien preparado para consumir cultura. Pasarán décadas y no lo conoceremos dada la involución habida en este tema durante los últimos veinte años. Una pena.

Sin embargo, insisto, Alcoy es una ciudad con mucha suerte, al contar con colectivos culturales muy arraigados y programaciones estables de calidad, tanto en teatro como en música y danza. En este sentido, y desde la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy, son ya 35 años de estar al pie del cañón contribuyendo para que nuestra ciudad no decaiga en sus ambiciones culturales, que son muchas, y excelentemente llevadas a buen término por sus instituciones públicas y privadas. Es algo ancestral y difícilmente puede desaparecer ese poso, aunque no hay que relajarse. El pasado viernes clausuramos la VI Semana Grande del Piano (International Piano Festival) y por consiguiente la Temporada 2017-2018, una programación que ha tenido alicientes suficientes para dejar un recuerdo imborrable. Una asistencia de público que se va manteniendo en los últimos años y que permite programar de momento con confianza. Esta temporada hemos gozado de dos óperas, «Elixir d'amore» de Donizetti y «Il trovatore» de Verdi; el tradicional Concierto de Año Nuevo; una gala de zarzuela en recuerdo del desaparecido tenor de Verger afincado en Alcoy Fernando Bañó Ferrando; el Trío de Viena; un concierto religioso con el Coro de Cámara de Valencia y la Chamber Soloists; Los Sabandeños; el Victor Ullate Ballet, y la producción propia de «El Fantasma de la Ópera», que hicieron las delicias del público. Y por supuesto la Semana Grande del Piano que este año se ha cerrado con un nuevo éxito contando con artistas de gran relevancia internacional como el famosísimo pianista croata Ivo Pogorelich, que el pasado martes 5 de junio nos deleitó con un recital sencillamente apabullante. Fueron cinco conciertos espectaculares de gran calidad artística: Trío de Budapest, la soprano Belén Roig y el pianista Juan Gadea, la pianista austriaca Anna Magdalena Kokits, y el violonchelista de Elda, vinculado familiarmente a Alcoy, Alfredo Ferre, un artista con un recorrido internacional asombroso para su edad, que tuvo como excelente acompañante a la pianista canadiense Alice Burla.

Con colaboradores como el Ayuntamiento de Alcoy, el Círculo Industrial, La Unión Alcoyana y la Mutualida de Levante, se ha conseguido de nuevo una portentosa semana, que un año más y van seis, ha sido posible gracias al contundente apoyo de la Diputación de Alicante, la cual desde 2012 está patrocinando este evento anual que está consiguiendo una alta valoración en distintos estamentos de la Comunidad Valenciana, algo que nos enorgullece. En este sentido, el Diputado de Cultura, don César Augusto Asencio, que estuvo presente en la clausura, pudo dirigir unas palabras al público asistente, en primer lugar para felicitar al Círculo Industrial por su 150 Aniversario. También felicitó a la Asociación de Amigos de la Música por sus 35 años de constante labor y por la organización de la Semana Grande del Piano, la cual continuará gozando del patrocinio de la Diputación Provincial, semana que está ya consolidada como un referente musical en la provincia. Solo podemos tener palabras de sincero agradecimiento. El Diputado de Cultura aprovechó su discurso para mostrar asimismo su apoyo y el del organismo al que representa, para las cuatro bandas de música de la ciudad, la Orquestra Simfònica d'Alcoi, la Asociación de San Jorge y el Círculo Industrial, además de otros proyectos municipales de indudable interés, o la edición de libros relacionados con la historia de Alcoy.