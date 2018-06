Llámenme pusilánime, pero lo cierto es que a mí José María Aznar me da miedo. Cada vez que sale por la tele, noto que su rostro eternamente cabreado traspasa la pantalla y me mira directamente con sus ojillos entornados, como diciéndome «¡cuidadito muchacho, que me he quedado con tu cara!». Si Iñaki Gabilondo confesaba que el expresidente de Gobierno sacaba a relucir lo peor de su carácter, mis sentimientos hacia el exdirigente popular son mucho más primarios: sus apariciones televisivas o radiofónicas (gracias a Dios no he disfrutado nunca del dudoso placer de encontrármelo en persona) me provocan un terror sordo e irreprimible, que sólo se remedia dándole al mando a distancia y cambiando rápidamente de cadena. Es un miedo inexplicable y ancestral, sólo comparable al que sentía en aquellos lejanos días de instituto, cuando uno de aquellos inenarrables profesores de gimnasia de nuestra época (marciales mandos del Frente de Juventudes reciclados en docentes) nos obligaba a saltar el potro, motivándonos a base de gritos y de todo tipo de ofensivas humillaciones.

Aunque a estas alturas del artículo ustedes ya se habrán dado cuenta de que soy un auténtico gallina, en mi defensa he de poner sobre la mesa un argumento de peso: José María Aznar es un hombre al que se le da muy bien asustar al gente; es un político que domina como nadie el arte de acojonar al ciudadano medio y que posee un amplio arsenal de gestos chulescos, de discursos apocalípticos, de tonos de voz amenazantes y de miradas asesinas dedicado a extender el virus del canguelo por las nobles tierras de España y parte del extranjero. Sus admiradores dicen de él que es un líder que emana autoridad mayestática y poder en estado puro; para el resto del género humano, el expresidente es simplemente un tipo dotado de una antipatía insuperable, cuya gigantesca autoestima no cabría ni una decena de estadios de fútbol (de los grandes).

Teniendo en cuenta este perfil psicológico, la noticia de que Aznar se ha postulado como candidato para restaurar el maltrecho centroderecha español ha provocado oleadas de pavor entre buena parte de la ciudadanía y ha disparado el número de rogativas en las que se pide el pronto regreso de Rajoy antes de que los daños sean irreparables. Ejerciendo su habitual papel de emisario de la cólera divina, el exhombre del bigote ha anunciado al universo entero que está dispuesto a hacer un sacrificio, a dar un paso al frente y a poner algo de orden en el desastre que han provocado esos inútiles del PP y de Ciudadanos facilitando la entrada de las hordas rojas en la Moncloa.

Para hacerse una idea de la complejidad de personaje en cuestión, hay que llamar la atención sobre una primera circunstancia altamente significativa: Aznar se ofrece voluntario para recomponer la derecha sin que nadie, absolutamente nadie, se lo haya pedido. La frase «modestia aparte» no se inventó para él. Estamos ante un político instalado de forma permanente en la certeza y en la seguridad en sí mismo; un tipo con un ego monumental, que entiende que conceptos tan humanos como la duda o el contraste de pareceres son síntomas de debilidad que no se debe permitir un líder de su talla. En segundo lugar, hay que destacar otro dato mucho más importante: la mayor parte de los problemas que ahora quiere solucionar Aznar hunden sus raíces en la etapa en la que él mandaba en el PP, unos tiempos de mano dura en los que en el partido no se movía ni un clip sin su autorización. Los casos de corrupción que están llevando a los populares al desastre son el amargo fruto de una forma de gobernar que lleva el sello personal e intransferible de un dirigente que sigue convencido de que ha sido el mejor presidente de la Historia de España y al que resulta totalmente inútil pedirle un ejercicio de autocrítica o de disculpa.

Mientras la mayor parte de los asistentes a la imperial boda de su hija (la gran celebración colectiva del aznarismo triunfante) han tenido que dimitir de sus cargos por escándalos políticos o desfilan por los juzgados y las cárceles, José María Aznar está saliendo milagrosamente indemne de todas estas escabechinas judiciales. Para explicar este prodigio sin igual, sólo se me ocurre una justificación creíble: a los jueces les pasa exactamente lo mismo que a mí; Aznar les da miedo y la mera posibilidad de encerrarse con él en una habitación para hacerle unas cuantas preguntas incómodas, les provoca sudores fríos y un incontrolable tembleque de piernas.