Jorge Javier Vázquez: así ha cambiado su vida tras el ictus

Jorge Javier Vázquez se ha llevado un gran susto y aunque asegura que no piensa cambiar su modo de vida, no puede negar que las cosas a su alrededor ya no son iguales.

Cuando a mediados de febrero el presentador sufrió un repentino ictus que le hizo abandonar su trabajo durante más de un mes, se encontraba inmerso en Gran Hermano Dúo, presentando el programa durante dos días a la semana, además seguía conduciendo algunos días a la semana Sálvame y Sábado Deluxe. Pero a su intenso trabajo en televisión se sumaba la gira por España con su propio musical Grandes Éxitos, su gran pasión a pesar de dejarle exhausto.

Además, en ese fatídico momento Jorge Javier se encontraba soltero y había vuelto al mercado tras poner punto y final a su relación de más de diez años con Paco y estaba disfrutando de unas vacaciones con amigos en Marruecos.

En su primera llamada a televisión tras conocer él diagnóstico de su enfermedad, el catalán reconocía que no estaba dispuesto a vivir con miedo ni cambiar su vida, que es la que quiere vivir, pero lo cierto es que las cosas han cambiado y mucho.

Tras ser ingresado en el hospital, Paco volvió a su lado para convertirse en su mejor enfermero y un apoyo inquebrantable. Tal ha sido el tiempo que han vuelto a pasar juntos que la pareja ha decidido darse una nueva oportunidad y retomar su historia de amor.

Además, Jorge Javier ha tenido que despedirse de su sueño y cancelar su gira con su propio espectáculo eligiendo así entre el teatro y la televisión. Pero además ha reducido sus horas en televisión, haciendo solo frente a la gala de Supervivientes y dos días en Sálvame y Sábado Deluxe, compaginándolo con María Patiño.

También ha paralizado la venta de su casa, que se ha convertido en su mejor refugio durante el reposo y se ha puesto en manos de especialistas para llevar una vida sana que combine deporte con una buena alimentación.