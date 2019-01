Este es Daniel Miralles, el bailarín alicantino que ha enamorado a Lara Álvarez

Hace dos semanas, Lara Álvarez sorprendía en su cuenta de Instagram demostrando que es una persona de lo más ecléctica, cuyas pasiones no quedan relegadas al mundo periodístico, al bailar con tema de Steve Aoki junto a su profesor de baile, Daniel Miralles.



El coreógrafo, de 34 años, participó en la cuarta edición del talent show 'Fama, ¡a bailar'! allá por 2009 y parece que entre pasos de baile, ejercicios y música ha surgido el amor. Y es que tal y como ha publicado en exclusiva la revista Semana, la presentadora mantiene una relación amorosa con el bailarín.



El alicantino expresó durante su paso por el programa de Cuatro su sueño de "preparar coreografías para grandes artistas y proyectos importantes, mi gran sueño está ligado al mundo de la danza. No pienso en otra cosa que no sea bailar".





En las fotografías de dicho medio, aunque se muestran muy discretos en algunos lugares públicos,desde darse la mano en plena calle, hasta intercambiar besos pasando por tomar café juntos.Lara no ha podido comenzar de mejor manera el 2019. La propia presentadora expresó el pasado mes de noviembre que su corazoncito estaba "libre", pero el amor llega en cualquier momento y la asturiana ha encontrado una nueva ilusión después de sus pasadas relaciones con personajes conocidos como Sergio Ramos, Dani Martínez o Fernando Alonso.El noviazgo parece estar más que consolidado con el personal trainner.situada en la localidad madrileña de Las Rozas y sale de ella al día siguiente con total normalidad".Pero no solo eso, pues el deportista en "alguna que otra ocasión el bailarín va solo al gimnasio conduciendo el vehículo de su chica para luego regresar a casa tras finalizar su jornada laboral y reencontrarse con ella".Dani se define en sus redes sociales como "bailarín, instructor y coreógrafo". Con más de once mil seguidores en su cuenta de Instagram, el coreógrafo además de trabajar en el gimnasio GO Fit Físico de Majadahonda colabora con la revista Women's Health.