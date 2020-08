El Gobierno insiste en la responsabilidad de las comunidades ante la Covid-19

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este lunes que las comunidades autónomas "tienen instrumentos" suficientes para afrontar el incremento de casos de coronavirus sin que el Gobierno tenga que recurrir de nuevo al estado de alarma en todo el país.

"Un país no puede estar en continuo confinamiento", ha asegurado Calvo en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, en la que ha insistido en la necesidad de que los Ejecutivos autonómicos y el Gobierno central extremen la coordinación y hagan un "esfuerzo conjunto".

"Aquí no cabe la política. Estamos en un momento en que la salud, la protección de menores y mayores está por encima de todo. Si no sabemos hacer eso seguramente no merece el sitio cada quien el que tenga", ha sostenido Calvo, que ha criticado que el PP, que "votó en contra de la alarma", cargue ahora contra el Gobierno por supuesta inacción.

"Casi no merece más comentario. Solo uno", ha señalado, para después rechazar la "política inútil" que a su juicio practican los 'populares', utilizando "frases de confrontación" que "quedan bien pero que no se sustancian en absoluto".

En este contexto, la vicepresidenta ha dejado claro que de la pandemia no se puede "salir debilitando los derechos de los ciudadanos". "El Gobierno no quiere recortar derechos fundamentales. Podemos hacer lo que hicimos. Con garantía de la Constitución y control estricto cada 15 días", ha añadido.

Así, Calvo ha reconocido su inquietud por "algunas reformas" que ha visto planteadas a través de los medios de comunicación. "Lo que hacen es un debilitamiento importante del control y garantías de derechos fundamentales. No se lo plantea ningún país y desde luego en España no ocurrirá", ha zanjado.