Simón defiende la vuelta a las aulas: "No podemos hipotecar la competitividad de nuestras promociones de niños"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCES), Fernando Simón, ha defendido este jueves con rotundidad la vuelta a las aulas porque de otra manera se estaría hipotecando la competitividad "de nuestras promociones de niños".

"No podemos tener a nuestros niños sin estudiar, no podemos hipotecar la competitividad de nuestras promociones de niños", ha dicho Simón en la rueda de prensa que da cada jueves para informar de la evolución de la pandemia y en la que ha señalado que hay que aprender a convivir de la manera más segura posible con el virus y que se tiene que hacer un esfuerzo por abrir los centros escolares.

Simón ha defendido el inicio del curso escolar porque ha dicho es "muy fácil" proponer la educación online para los que tienen recursos pero no para los que no los tienen.

Así, ha enfatizado que no es la misma situación la de un niño con su habitación propia y su conexión a internet, que otro que incluso tienen que compartir habitación con hermanos o padres, no tiene ordenador y tampoco wifi.

Por eso, ha defendido que hay que hacer un esfuerzo para que la educación presencial sea una realidad como mínimo para estos menores que no tienen recursos.

"No consiste en tener un grupo bien formado, sino una generación completa bien formada", ha afirmado Simón, que ha reiterado que no se puede permitir tener dos promociones de niños que no tengan una educación con la misma calidad que otras.

Para Simón, hay margen de actuación en todos los ámbitos: en los colegios para que apliquen las propuestas de cara a reducir riesgos y en las comunidades autónomas para que los apoyen y aporten recursos.

A nivel central, ha subrayado el epidemiólogo, también hay margen para que los ministerios de Sanidad y Educación refinen procedimientos, redacten guías y protocolos antes las situaciones que se puedan plantear.

"No está todo implementado, aun hay semanas de margen pero hay que hacerlo y bien", ha dicho Simón, que ha explicado que la reunión interministerial del próximo 27 de agosto de Educación y Sanidad con las comunidades autónomas es de recapitulación, con la que se cierra un ciclo de varios meses de trabajo, en la que se propondrán cosas "coordinadas" y "contundentes".