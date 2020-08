Almeida: "Los españoles piden soluciones"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que este jueves será ratificado como el nuevo portavoz nacional del Partido Popular, ha defendido que "no debe ser objeto de debate cómo se ha producido la salida" de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria porque del PP los españoles esperan soluciones.

El regidor madrileño ha agradecido la confianza del presidente del PP, Pablo Casado, y de sus compañeros de partido en declaraciones a los periodistas desde el acto de inauguración de la peatonalización de la Puerta del Sol, donde ha preferido no opinar sobre las palabras de Álvarez de Toledo tras ser destituida.

"No es una cuestión de que me haya gustado o no me haya gustado la salida de Cayetana Álvarez de Toledo. Los españoles no van a entender que nos centremos en la salida de un portavoz o en el nombramiento de un portavoz, van entender que lo que tenemos que hacer es dar soluciones concretas a problemas concretos", ha afirmado.

Martínez-Almeida, que ha defendido que el PP es un partido en el que se puede opinar y se opina a diario, ha agregado sobre Álvarez de Toledo que es un "activo para la política y para el conjunto de la sociedad española".

Ahora hay "otra etapa", ha añadido Almeida, con una persona de "extraordinaria valía", la nueva portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, de quien ha dicho que tiene el "perfil más adecuado" sobre todo por su gestión como alcaldesa de Logroño.

Además, ha recalcado que su compromiso "total y absoluto" es con los madrileños "al margen de las responsabilidades orgánicas" en su partido y que trabajará "muy duro" para sacar adelante a la capital.

El alcalde ha bromeado sobre su estatura al ser preguntado sobre si se ve "techo" en el PP. "Techo yo sí que me veo, un techo muy cerca del suelo, dejémoslo ahí", ha ironizado provocando risas entre los periodistas congregados.