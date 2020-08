La bonita despedida de Pablo Iglesias a Asturias: "Gracias a la gente de Felgueres"

En plena polémica por el acoso sufrido por la familia de Pablo Iglesias e Irene Montero en sus vacaciones en Felgueras (Lena), el Vicepresidente del Gobierno ha publicado en redes sociales una bonita despedida al pueblo: "Gracias a la gente de Felgueres", ha señalado, utilizando la toponimia asturiana.

Pablo Iglesias deja claro que "lo que hace a nuestra familia la extrema derecha es grave, pero hay que poner cada cosa en su contexto". "Hay gente que ha pagado con su libertad, con su vida o con torturas defender sus ideas y hacer política", ha añadido.

Y ha matizado: "No es nuestro caso. No hay derecho a que mis hijos tengan sufrir las consecuencias del compromiso y las tareas políticas de sus padres, pero hay millares de niños en situaciones mucho más vulnerables. No va conmigo el victimismo".

El Vicepresidente continúa su escrito con bonitas palabras para todos los que hicieron agradables sus días en Lena.

"Quería escribir simplemente unas líneas para dar las gracias a todas las personas que nos están apoyando. Gracias a Enrique y a su familia por ser los mejores anfitriones, gracias a Ramón, minero jubilado y rojo que está orgulloso de que su hijo sirva en la Guardia Civil y que hizo que mis hijos vieran por primera vez gallinas, patos, ocas y caballos".

Para el restaurante en el que consumieron durante su estancia, y que también se ha visto afectado por un boicot, Iglesias solo tiene buenas palabras: "Gracias a Casa María por traernos a casa la mejor fabada que hemos comido nunca".

También agradece los apoyos recibidos: "Gracias a todos los compañeros y no compañeros que nos han escrito y se han solidarizado. Gracias a los policías que nos acompañan cumpliendo su labor con la mayor profesionalidad y el mejor trato humano". "Gracias a toda la gente que nos ha ofrecido su casa. Gracias a todos los que no se dejan intimidar por la ultraderecha", ha destacado en clara referencia al movimiento en redes sociales para respaldar a la familia.

"Su odio y sus amenazas no frenarán nuestro trabajo. El ejemplo de la gente corriente, honesta y valiente que no tiene miedo al fascismo, es para nosotros la mayor motivación para continuar", ha concluido.