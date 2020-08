Los Reyes, sin posado en palacio

Aunque no hay confirmación oficial, desde Zarzuela se apuesta por seguir la línea de las últimas semanas. Los reyes Felipe y Letizia, junto a sus hijas, dedicarán estos diez días en Baleares a reunirse con sectores empresariales, sociales y turísticos. No habrá reuniones informales con amigos, ni escapadas al cine. Se opta este año por no posar ante los medios en Marivent.

No habrá posado en palacio, al menos, no como en los últimos verano. Los reyes, Felipe y Letizia, en compañía de sus hijas, llegarán de manera escalonada a partir del próximo viernes –primero lo hará el Monarca, y un día después su mujer y sus hijas– y a partir del lunes comenzarán su amplia agenda de actividades durante su estancia en Mallorca. Aunque habrá que esperar a las próximas horas para tener alguna confirmación oficial, todo apunta a que el lunes día 10, el rey Felipe VI mantendrá un encuentro en Palma con las principales autoridades de la isla y que hasta el jueves día 13 no se producirá el primer desplazamiento entre islas. Menorca sería la primera parada.

Fuentes bien informadas aseguran a DIARIO de MALLORCA que durante estos tres primeros días habrá "mucha Mallorca". Es decir, la Familia Real no permanecerá en el palacio de Marivent sino que recorrerán algunos de los principales enclaves turísticos o de interés de la isla. Apunten como posible, no sólo la visita a Petra para apoyar el papel y la figura de Fray Juníper Serra, sino también, una visita a Sineu, concretamente a su mercado, uno de los más antiguos de la isla, instaurado por el rey Jaume II en el año 1306 y que se celebra cada miércoles.

Aunque se esperaba que se produjera el posado en los jardines de Marivent, de momento no está previsto que tenga lugar. Es quizás, la mejor forma de evitar un momento distendido con los medios y ahorrarse así las preguntas sobre la situación del rey emérito. Eso sí, habrá muchas imágenes de los cuatro juntos y más ocasiones para poder hacerles algunas preguntas aunque de manera más controlada. La intención de la Casa Real es que, en este verano, y dadas las circunstancias provocadas por la pandemia del coronavirus y las últimas informaciones en torno al rey don Juan Carlos, es que la Familia no participe en actos lúdicos y relajados. No quieren dar la imagen de que están de vacaciones sino trabajando.