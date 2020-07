Un exasesor que viajó con Zaplana en yates: "Creo que los pagaba él sin dificultad"

Un exdiputado del PP en Les Corts y exasesor del expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, que viajó en varias ocasiones en cruceros de lujo por el Mediterráneo con el exjefe del Consell y otros amigos, ha manifestado que cree que el alto cargo público asumía los costes de los viajes: "Las noticias existentes era que sus ocupaciones profesionales le permitían hacerse cargo de los pagos sin dificultad". Realmente, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) mantiene que los gastos fueron sufragados por presuntos testaferros del 'expresident'.

Así se desprende de la declaración que prestó este asesor, en calidad de testigo, dentro de la pieza declarada secreta del caso Erial que se está instruyendo por el Juzgado de Instrucción número 8 de València y que tiene como a investigados, entre otros, al propio Zaplana por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las ITV y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana.

Una de las líneas de investigación abiertas en el procedimiento se refiere al alquiler de tres embarcaciones de lujo en los años 2009 y 2010 que habría disfrutado Eduardo Zaplana por un total de más de 234.000 euros. Sin embargo, el abono de esta cantidad se hizo desde dos sociedades ajenas a él: una de ellas relacionada con el empresario detenido hace un mes en Ibiza -investigado en la causa-; y otra con el empresario Francisco Pérez, conocido como 'El Gasofa'. A ambos se les considera que formaban parte del entramado para dar salida a las presuntas comisiones ilegales cobradas por Zaplana a través de fondos y bienes.

A estas embarcaciones, Zaplana invitaba a varias personas, entre ellas un exasesor suyo que ha prestado declaración como testigo y ha explicado que fue invitado por el 'expresident' a un crucero en dos o tres ocasiones para "compartir unos días de vacaciones en barco". También fueron, según declaró, entre otros, la exdiputada del PP Elvira Suanzes y la diputada nacional de los 'populares' Macarena Montesinos. "Eran personas del mundo de la política y no del ámbito empresarial", puntualizó.

Indicó que no sabía quien organizaba los viajes, si bien declaró que todos los asistentes eran invitados de Zaplana. Sobre el abono, el testigo también manifestó que él no pagó nada: "Los asistentes, al ser invitados, no abonaban nada. Era un tema que evidentemente no se comentaba, pero entiendo que al ser invitados de Eduardo, era él quien corría con el coste del viaje. Estos viajes debían tener un coste elevado y solían durar una semana o menos", apostilló.

Y ahondando en el tema de los gastos, añadió: "Entiendo que los pagó Zaplana. Nunca he pensado otra cosa puesto que las noticias existentes era que sus ocupaciones profesionales le permitían hacerse cargo de los pagos sin dificultad".



El chófer

Otro de los asistentes a estos viajes fue el chófer de Zaplana durante algo más de dos años y medio, quien también declaró como testigo en este procedimiento. Explicó, según ha consultado Europa Press, que también era el patrón de la embarcación del 'expresident', aunque su relación personal era "bastante escasa".

Narró que en una ocasión, la secretaria de Zaplana le llamó tres o cuatro días antes de zarpar con una de las embarcaciones para que se personara en el aeropuerto de Alicante con las maletas preparadas. Desde allí partió con Zaplana y unos amigos hasta Cannes en jet privado y durante el trayecto acudieron a las islas de Córcega y Cerdeña, entre otras.

Allí se trasladó como personal de confianza y su función era comentar a los trabajadores las órdenes de Zaplana en cuestiones referidas a desinos, horarios o comida. Sobre el abono del viaje, indicó que ni él ni ninguno de los asistentes hizo ningún pago del crucero. "Creo que Zaplana se hizo cargo de los gastos pero no puedo afirmarlo con rotundidad", expuso.

Sobre la embarcación de Zaplana, de la que él era patrón, señaló que la misma era utilizada también por Joaquín Barceló -considerado uno de los presuntos testaferros del exjefe del Consell-, aunque con poca frecuencia. Y en caso de usarla, lo normal era que fuera en compañía del 'expresident'. Y Luis Bomant, siendo propietario de la embarcación, tampoco la utilizaba.