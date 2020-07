Abascal anuncia una moción de censura y el Partido Popular se desmarca

Santiago Abascal se ha mostrado más agresivo que nunca contra el Gobierno. Tanto, que ha anunciado que en septiembre presentará un moción de censura para echar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para que España no caiga en la "ruina" y la "muerte". Una propuesta que el Partido Popular ha descartado de plano apoyar porque, defienden, "refuerza" al PSOE.



"Los españoles no pueden entender de tácticas políticas, no pueden esperar más. Evitemos lo peor y devolvamos la voz al pueblo español", ha sentenciado Abascal tras acusar a los de Sánchez de haber "protagonizado la peor gestión del mundo frente a la epidemia que llegó de la China comunista". El líder de Vox ha invitado al PP ha respaldar este pulso para echar al PSOE y a Unidas Podemos del Ejecutivo por "responsabilidad".



Sin embargo, los conservadores no parecen estar por la labor. El PP estará siempre en lo importante: salvar vidas y empleos. No cuenten con nosotros para maniobras de distracción que refuercen al PSOE", ha escrito el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en Twitter. Según ha explicado, la moción de censura solo serviría para "para salvar al soldado Sánchez" que, todo apunta, tendría a la mayoría de la Cámara baja de su parte.





Moción de censura post vacacional para salvar al soldado Sánchez.



El PP estará siempre en lo importante: salvar vidas y empleos. No cuenten con nosotros para maniobras de distracción que refuercen al PSOE. — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) July 29, 2020

Las plañideras y la China Comunista

El "triunfalimo ofensivo"

La piel del oso

Advertencias a un lado, Abascal, al igual que ha hecho Casado, también. Eran mujeres contratadas y que lloraban por encargo. Lágrimas falsarias aquellas y aplausos falsarios los de sus correligionarios que no tapan la tragedia humana y económica que los españoles están viviendo".", ha afirmado el líder de extrema derecha encarrilando la parte final de su discurso en la que ha cargado contra la "China comunista". "China es culpable. El Gobierno comunista chino, como su socio que tanto se ríe -ha dicho mientras Iglesias se reía y levantaba el puño-, es responsable de la pandemia a nivel mundial. El Gobierno comunista chino ocultó los datos al resto de las naciones y maneja a su antojo a la Organización Mundial de la Salud". de los Diputados a la bancada del PSOE. Tras la intervención de Pedro Sánchez para explicar el acuerdo que se alcanzó en el seno de la Unión Europea, el líder del PP ha cargado contra la algarabía que reinaba entre las filas de los dos partidos del Gobierno y les ha exigido abandonar el "triunfalismo ofensivo" que exhiben desde que se alcanzara el acuerdo para el fondo de recuperación económica en Bruselas la semana pasada.de los últimos días, un triunfalismo que, según ha dicho, "llega a ser ofensivo". El dirigente conservador ha llegado a señalar que esa actitud del Gobierno, transmitida a través de los medios de comunicación, "ha tenido algo que ver, a lo mejor, con la relajación de los hábitos sociales". Es decir, ha acusado a Sánchez de dar una imagen de victoria frente al virus que ha podido provocar la laxitud de las medidas de distanciamiento social y, por ende, el incremento de los rebrotes.Un reproche que ha acompañado dea la hora de aplicar medidas. Ataques que han llegado aderezados con una advertencia sobre la actual situación sanitaria: "Esto no es el final, ni siquiera es el principio del final, como mucho es el final del principio".. Sin embargo, estas han sido unas de las pocas palabras positivas que le ha dirigido a Sánchez sobre este asunto. "Usted dijo aquí: 'voy a traer 1,5 billones de euros incondicionados y a deuda perpetua'. Y viene usted aquí con un rescate en toda regla y con un tercio de la piel del oso que usted no ha cazado", le ha afeado.Dejando a un lado las críticas, Casado le ha dicho a Sánchez que ahoraal Gobierno en mayo. En este sentido, y pese a lo que ha defendido el presidente del Ejecutivo, el líder conservados le ha dejado claro que para continuar por el buen camino y recibir las ayudas "tiene que elegir entre Europa y sus socios", entre "moderación y extremismo".