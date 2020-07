Madrid lanza una "cartilla Covid" con la que las personas con anticuerpos podrán hacer vida normal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este martes que la región pondrá en marcha de forma experimental una "cartilla Covid" a través de la cual las personas que tengan anticuerpos o una PCR negativa puedan hacer vida normal en futuros confinamientos y acceder a locales con acceso restringido como cines, restaurantes, etc.

Pese a que la comunidad científica no tiene claro durante cuánto tiempo protegen los anticuerpos y que las personas que han pasado la enfermedad no contagien, Ayuso ha asegurado que "las personas con anticuerpos no contagian" y, por eso, en su opinión "tiene lógica" que se cree un registro "con nombres y apellidos" de aquellos que "están protegidos" porque eso da "seguridad".

Convencida de sus virtudes, ha asegurado que este "proyecto experimental" que se pondrá en marcha en Madrid en septiembre se "exporte al resto de España y así sería más fácil evitar confinamientos" y que estas personas "puedan acceder a cualquier recinto cerrado".

Además, Madrid finalmente impondrá a partir del jueves el uso obligatorio de mascarilla en espacios abiertos y cerrados aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. Asimismo, se prohíben las reuniones de más de 10 personas en cualquier actividad relacionada con la hostelería y se "recomienda" mantener este límite en las casas particulares.

Las terrazas y establecimientos de ocio tendrán que cerrar a las 13.30 horas y será obligatorio que los clientes den sus datos para luego facilitar el rastreo de los contactos, en el caso de que alguno resulte contagiado.