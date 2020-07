Zaragoza y cuatro comarcas de Aragón vuelven a la fase 2

La ciudad de Zaragoza y las comarcas Central, del Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe y Los Monegros volverán este viernes a la fase 2 de la desescalada "tal cual la definió el Ministerio de Sanidad", esto es sin flexibilizar, también sin franjas horarias.

La causa es el aumento de los casos de COVID-19, con 959 positivos acumulados desde el pasado lunes, 1.852 desde el viernes 17 de julio, 1.386 de ellos en la provincia de Zaragoza.

Al retroceder a la Fase 2 se restringe el ocio nocturno, con el cierre obligatorio de los establecimientos a las 24.00 horas y se adoptan más decisiones: Las peñas recreativas deberán cerrar y no se podrán realizar botellones. Además, las agrupaciones sociales podrán reunir a un máximo de 10 personas tanto en el espacio público como en el privado.

A la vez, seguirán en la fase 2 flexibilizada las Comarcas de La Litera, el Cinca Medio y las ciudades de Huesca y Barbastro. El resto de la Comunidad Autónoma continúa en la nueva normalidad.

Lo ha anunciado la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, en rueda de prensa, apuntando que este miércoles se han notificado 325 casos y este jueves han sido 422, de los que 333 corresponden a Zaragoza, 65 a Huesca y 14 a Teruel. La mayoría son asintomáticos, pero se ha constatado un aumento "leve pero sostenido" de hospitalizaciones en planta y en UCI.

"Disponemos de margen de maniobra, el sistema sanitario no se pone en riesgo en estos momentos", ha dicho Repollés, puntualizando que el repunte "nos obliga a gestionar como hemos venido haciendo", modificando desde este viernes "un poquito" las decisiones adoptadas con anterioridad, desde que el 13 de julio el Ejecutivo aragonés estableció como obligatorio el uso de las mascarillas.

Repollés ha dejado claro que "lo más importante es que mantengamos las medidas de higiene personal y el uso de la mascarilla, y que restrinjamos lo más posible las agrupaciones". Ha subrayado que no se modifica la movilidad, de manera que continúa la recomendación, no obligación, de no salir de los municipios en Fase 2. "Seamos sensatos", ha dicho.

La titular de Sanidad ha hecho notar que se ha incrementado "muchísimo" la realización de pruebas PCR de diagnóstico, entre 2.700 y 3.000 diarias, y que otro laboratorio se ha incorporado para aumentar la capacidad.

PERFIL

El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha expresado que la distribución de los casos es "muy similar" a la de los últimos días y que la mitad de la zonas básicas de salud tienen algún caso confirmado. Salvo el área de salud de Calatayud (Zaragoza) y la provincia de Teruel, el resto de la región registra casos de transmisión comunitaria sostenida o esporádica.

El perfil predominante es el de personas de entre 15 y 64 años, con un 10 por ciento de más de 65 años, porcentaje que está aumentando, y el porcentaje de asintomáticos o con síntomas leves son entre el 40 y el 60 por ciento. Falo ha puesto de relieve que se puede establecer la trazabilidad del origen en el 62,5 por ciento de los casos y se puede llegar al 70 por ciento.

A fecha de hoy, en Aragón hay 56 brotes activos de coronavirus SARS-CoV-2, de los que 23 corresponden a centros residenciales, ocho con algún residente infectado, 24 al ámbito laboral y nueve a otras agrupaciones.