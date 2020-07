Madrid no impone el uso obligatorio de mascarilla

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tras reunirse este jueves con el ministro, Salvador Illa, para analizar los datos sanitarios de la Comunidad de Madrid, ha informado de que la mascarilla seguirá sin ser obligatoria en la región, pero sí ha recomendado que en las reuniones en espacios cerrados se utilice aunque se pueda garantizar la distancia. De esta forma, Madrid, junto a Canarias, seguirán siendo las únicas autonomías donde no es obligatorio su uso.

Según Ruiz Escudero, el ministro "ha felicitado" a la administración regional porque los ciudadanos madrileños ya hacen un "uso generalizado" del tapabocas. Ante ello, el titular de Sanidad "no ha visto necesario que se decrete un uso obligatorio" y, por ello, y dado que de momento los datos indican que el coronavirus está controlado en la región, no se ampliará la obligación del uso de mascarilla. Eso sí, no se descarta tomar esta decisión si los contagios aumentan y la epidemia comienza a descontrolarse.

Durante los últimos días la Comunidad de Madrid ha estado en el punto de mira ante el menor número de repuntes y de casos comunicados de contagios por coronavirus que otras regiones, hasta el punto de que algunos médicos de Cataluña han puesto en duda que las cifras ofrecidas por el Gobierno regional sean reales. Algunos especialistas sostienen que el número de rastreadores es muy bajo y por eso no no se están detectando más casos y brotes.

El Gobierno regional, por su parte, lleva semanas advirtiendo del peligro de que el virus vuelva a entrar a través del aeropuerto de Barajas, ya que considera que los controles que se hacen a los viajeros son insuficientes para detectar si están contagiados o no.

De hecho, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, advirtió este miércoles de que la extensión del uso obligatorio de las mascarillas en la región dependerá de lo que suceda en la reunión con Illa. "Si el Ministerio de Sanidad asume su responsabilidad, establece controles eficaces, empieza a exigir pruebas PCR a los países de origen (de los viajeros que llegan al aeropuerto de Barajas) y se toman en serio la epidemia desde el punto de vista aeroportuario, podremos continuar con las medidas adoptadas hasta ahora", dijo Aguado.