Una avería en el avión impide a Pedro Sánchez cerrar la campaña en Vigo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no podrá estar este viernes en el cierre de campaña de las elecciones gallegas después de que se averiase el avión en el que iba a viajar hasta Vigo.



Así lo ha confirmado el propio Sánchez en su perfil de Twitter, en el que dice lamentar no poder viajar a esta ciudad gallega "por una avería técnica en el avión" y no poder estar con sus compañeros para apoyar a su candidato en Galicia, Gonzalo Caballero.





Lamento no poder viajar a #Vigo por una avería técnica en el avión para estar con los compañeros y compañeras del @PSdeG, apoyando a nuestro candidato @G_Caballero_M

Hagamos que Galicia avance el #12J. ¡Llenemos las urnas de votos socialistas! #AhoraDoCambio #FainoPorGalicia?

En su lugar, esta tarde en el parque de Castrelos intervendrá el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,quien ya ha estado presente en Galicia durante las dos últimas jornadas de campaña electoral."Hagamos que Galicia avance el 12J.proclama el presidente en su mensaje en esta red social.