La Generalitat podría ampliar el confinamiento en Lleida más de dos semanas

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, no ha descartado ampliar el confinamiento en el Segrià (Lleida) "más allá de los 14 días" y ha asegurado que se hace un análisis día a día de los casos y también se hará uno en profundidad a los 7 días y a los 14.

En una entrevista este lunes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Vergés ha afirmado que hay transmisión comunitaria y por eso se ha actuado confinando y ha pedido la implicación de "toda la sociedad" para frenar la transmisión.

"No es que nos planteemos nada hoy, es que no podemos descartar nada hoy", ha sostenido la consellera de Salud, que ha insistido en que se deben mirar los datos dentro de 7 días para ver si las medidas tienen efecto y se estabiliza la tendencia.



Evau

Sobre la celebración de las pruebas de acceso a la universidad en Lleida, Vergés ha destacado que se habían planteado estas pruebas "para que en todo el país se pudiesen celebrar con todas las medidas de salud", y ha señalado que es la Conselleria de Empresa y Conocimiento de la Generalitat quien tiene las competencias.

"Si encuentran alternativas a estudiantes de otras comarcas que tenían que ir a hacer la prueba en Lleida, que se puedan desplazar a otra comarca o a su propia comarca o abrir espacios, son ellos los que lo tienen q decir. No lo podemos organizar desde Salud", ha asegurado Vergés.

La consellera ha explicado que no se ha decidido un confinamiento domiciliario porque "la situación no es la misma que en marzo y abril", pero ha subrayado que todo depende de la colaboración de todo el mundo y ha llamado a mantener los mínimos contactos sociales posibles.

También valorado que el retroceso a fase 2 en Aragón "parece que ha ido bastante bien", y ha explicado que la Generalitat no se planteó seguir este sistema porque consideró que la manera en que estaban pensadas las fases estaba obsoleto, en sus palabras.

Sobre la comunicación entre la Generalitat y los Ayuntamientos de la región del Segrià, la consellera ha dicho que los alcaldes habrían preferido tener información con más tiempo pero "desgraciadamente los confinamientos obligan a una decisión y ejecución a la vez".



Temporeros

Ha añadido que se resolverán las inquietudes de los alcaldes y explicarán "hasta donde se pueda dar información para no criminalizar a ciertos colectivos", en referencia a los trabajadores del campo, y ha destacado que este domingo hubo una reunión del gabinete de Salud con los alcaldes y se irá trabajando diariamente.

También ha insistido al Gobierno en la regularización de los temporeros, porque considera que no sirve de nada tener a personas que no cuentan como trabajadores: "Debemos poner condiciones de dignidad. El Estado tiene un papel importante que no está jugando".

Al ser preguntada por la situación en la comarca de la Segarra (Lleida), Vergés ha afirmado que la situación es "muy estable", ha defendido que las medidas tomadas están funcionando y ha valorado la colaboración de las empresas de la zona, que están haciendo de motu proprio pruebas y test a los trabajadores.

"Con prácticamente todas las empresas con las que hemos trabajado ha habido mucha colaboración. Las empresas se juegan mucho y tienen la obligación y la responsabilidad de proteger a sus trabajadores", ha destacado la consellera al ser preguntada en concreto por el caso de BonÀrea, y ha añadido que las empresas que dan un servicio esencial son muy conscientes de que se deben tomar medidas de seguridad.