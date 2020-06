Montero urge a tener unos presupuestos y confía en contar con el apoyo del PP

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha urgido este martes a contar con unos presupuestos que permitan "cristalizar" las prioridades de reconstrucción tras la pandemia del Covid-19 y en los que espera contar con el apoyo del PP.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha reconocido que el Gobierno tiene por ahora la "disposición" de un conjunto de fuerzas políticas de negociar pero no expresiones "inequívocas" de apoyo.

Los Presupuestos Generales del Estado, ha insistido, son clave, la herramienta "más efectiva" para "cristalizar" las prioridades de reconstrucción del país.

"Si no tenemos cuentas publicas, podremos tener buenas voluntades pero no serán realidad", ha apuntado Montero que ha señalado que la mano al PP sigue tendida y ha expresado su deseo de que "no se autoexcluya ni ponga líneas rojas".

Montero ha reconocido que para comenzar a negociar las cuentas públicas de cara a 2021 se necesita saber cuantías y términos - transferencias o préstamos- de las ayudas de la UE, así como unas previsiones más ajustadas de la caída del PIB para este año. "Ahí empezaremos a trabajar con las formaciones políticas", ha señalado Montero.

Este país, ha expuesto, necesita que los principales partidos se pongan de acuerdo para tener unas cuentas públicas "cuanto antes" para que en 2021 "haya creación de empleo, acceso a servicios públicos de calidad y que el tejido productivo siga creciendo". Finalmente, ha concluido: "La oferta está encima de la mesa y ojalá la respuesta del PP sea en términos positivos".



La mesa de diálogo, en julio

Por otra parte, el Gobierno ha mostrado su voluntad de retomar su "hoja de ruta" de diálogo con Cataluña y ha asegurado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está dispuesto a convocar la Mesa en el mes de julio, tras las elecciones vascas y gallegas.

Montero ha comentado que, tras el paréntesis por la crisis de la Covid-19, el Ejecutivo va a ir retomando los asuntos de la agenda política que quedaron pendientes.

"El presidente ya anunció que no tendría ningún inconveniente de reunirse a lo largo de julio", ha recordado Montero, que ha instado también al Govern a decidir si le parece oportuno reunir en julio la Mesa, "si se ponen de acuerdo las agendas de ambos gobiernos". No obstante, ha advertido de que si la situación de la pandemia varía, también se vería trastocada toda la agenda política.

María Jesús Montero ha incidido en que "el Gobierno considera que la única solución para Cataluña es una solución dialogada" y ha mostrado su voluntad de retomar la agenda pactada para encauzar la situación.

"No es el momento ni de vetos cruzados ni de que estemos señalando más aquellas cuestiones que nos separan, es el momento de altura de miras", ha pedido la ministra portavoz, que ha agradecido también por otro lado la predisposición de Ciudadanos a negociar.

Lo ha hecho después de que la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, haya asegurado que el Ejecutivo catalán no tiene voluntad de dilatar la mesa, sin concretar cuándo se debería reunirse, pese a que ERC pide retomarla este mes de julio.

La consellera sí que ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que concrete "si quiere retomar o no efectivamente este diálogo".